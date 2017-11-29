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Политика
В Госдуме предложили ответить «политическим троллингом» на публикацию дневников Родченкова
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    В Госдуме предложили ответить «политическим троллингом» на публикацию дневников Родченкова

    19:19  29 Ноября 2017
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    В Госдуме предложили ответить «политическим троллингом» на публикацию дневников Родченкова

    Москва, 29 ноября. Публикация в американских СМИ «допинговых дневников» информатора WADA Григория Родченкова является примером манипуляций, в которые российской стороне не стоит ввязываться. Так считает заместитель спикера Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой.

    Он также предложил в шутку задействовать «политический троллинг», отвечая абсурдом на абсурд: обнародовать «дневники» вице-премьера РФ Виталия Мутко или человека, который обедал со знакомым премьер-министра Великобритании Терезой Мэй.

    «Мы замешаны во всех событиях в мире. Северная Корея – это мы, Трампа избрали мы, референдум в Каталонии – это мы. Надо начинать выдвигать прямые обвинения, кто в чем замешан», — заявил политик в эфире Первого канала.

    По словам Толстого, он не знает о существовании планов по противодействию американским публикациям, однако бессмысленно просто называть всех российских спортсменов честными.

    «А Харви Вайнштейн? Это мы в ответочку», — иронично резюмировал он.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что допинговый скандал используется для раскручивания «антироссийского маховика».

    Автор: Алексей Громов
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