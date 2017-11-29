В Госдуме предложили ответить «политическим троллингом» на публикацию дневников Родченкова

Москва, 29 ноября. Публикация в американских СМИ «допинговых дневников» информатора WADA Григория Родченкова является примером манипуляций, в которые российской стороне не стоит ввязываться. Так считает заместитель спикера Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой.

Он также предложил в шутку задействовать «политический троллинг», отвечая абсурдом на абсурд: обнародовать «дневники» вице-премьера РФ Виталия Мутко или человека, который обедал со знакомым премьер-министра Великобритании Терезой Мэй.

«Мы замешаны во всех событиях в мире. Северная Корея – это мы, Трампа избрали мы, референдум в Каталонии – это мы. Надо начинать выдвигать прямые обвинения, кто в чем замешан», — заявил политик в эфире Первого канала.

По словам Толстого, он не знает о существовании планов по противодействию американским публикациям, однако бессмысленно просто называть всех российских спортсменов честными.

«А Харви Вайнштейн? Это мы в ответочку», — иронично резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что допинговый скандал используется для раскручивания «антироссийского маховика».