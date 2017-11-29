Вашингтон, 29 ноября. Вашингтон пытается скрыть последствия операции международной коалиции под руководством США в сирийской Ракке, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Небензя отметил, что серьезную тревогу вызывает гуманитарная ситуация в сирийской Ракке, где силы международной коалиции проводили операцию против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). Российский постпред при ООН отметил, что непростая ситуация в городе стала следствием неизбирательных силовых действий западной коалиции.

«Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции», — констатировал российский дипломат.

Ранее в США назвали «абсурдными» заявления России о том, что американская группировка в Сирии создала вокруг своей базы в Ат-Танфе лагерь беженцев, где в изоляции и без гуманитарной помощи находятся около 50 тысяч человек.