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США пытаются скрыть последствия операции в сирийской Ракке — постпред РФ при ООН
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    США пытаются скрыть последствия операции в сирийской Ракке — постпред РФ при ООН

    19:00  29 Ноября 2017  /обновлено: 19:21  29 Ноября 2017
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    США пытаются скрыть последствия операции в сирийской Ракке — постпред РФ при ООН

    Вашингтон, 29 ноября. Вашингтон пытается скрыть последствия операции международной коалиции под руководством США в сирийской Ракке, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

    Небензя отметил, что серьезную тревогу вызывает гуманитарная ситуация в сирийской Ракке, где силы международной коалиции проводили операцию против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). Российский постпред при ООН отметил, что непростая ситуация в городе стала следствием неизбирательных силовых действий западной коалиции.

    «Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции», — констатировал российский дипломат.

    США пытаются скрыть последствия операции в сирийской Ракке — постпред РФ при ООН

    Ранее в США назвали «абсурдными» заявления России о том, что американская группировка в Сирии создала вокруг своей базы в Ат-Танфе лагерь беженцев, где в изоляции и без гуманитарной помощи находятся около 50 тысяч человек. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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