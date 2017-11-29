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Россия призвала СБ ООН пересмотреть гуманитарные операции в Сирии   
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    Россия призвала СБ ООН пересмотреть гуманитарные операции в Сирии   

    18:59  29 Ноября 2017  /обновлено: 19:27  29 Ноября 2017
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    Россия призвала СБ ООН пересмотреть гуманитарные операции в Сирии   

    Москва, 29 ноября. Россия призывает Совбез ООН пересмотреть трансграничные гуманитарные операции в Сирии. Об этом в среду заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    По его словам, с 2014 года доставка гуманитарной помощи в Сирию из соседних стран осуществляется в обход Дамаска. Дипломат отметил, что санкционированный ООН маршрут доставки гумпощи был экстренной мерой, не имевшей прецедентов, но сегодня его следует пересмотреть.

    Россия призвала СБ ООН пересмотреть гуманитарные операции в Сирии   

    «В нынешнем виде этот механизм сохраняться не может, он ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия, согласованным Генассамблеей ООН», — пояснил Небензя.

    Постпред РФ также добавил, что Совбезу предстоит обсудить вопрос плохого мониторинга гуманитарных поставок. На следующей неделе Москва намерена запросить проведению консультацией по проведению гуманитарных операций.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #оон #гуманитарные операции
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