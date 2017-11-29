Россия призвала СБ ООН пересмотреть гуманитарные операции в Сирии   

Москва, 29 ноября. Россия призывает Совбез ООН пересмотреть трансграничные гуманитарные операции в Сирии. Об этом в среду заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, с 2014 года доставка гуманитарной помощи в Сирию из соседних стран осуществляется в обход Дамаска. Дипломат отметил, что санкционированный ООН маршрут доставки гумпощи был экстренной мерой, не имевшей прецедентов, но сегодня его следует пересмотреть.

«В нынешнем виде этот механизм сохраняться не может, он ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия, согласованным Генассамблеей ООН», — пояснил Небензя.

Постпред РФ также добавил, что Совбезу предстоит обсудить вопрос плохого мониторинга гуманитарных поставок. На следующей неделе Москва намерена запросить проведению консультацией по проведению гуманитарных операций.