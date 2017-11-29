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Псковича отправят в колонию на 8 лет за убийство матери
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    Псковича отправят в колонию на 8 лет за убийство матери

    18:56  29 Ноября 2017
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    Псковича отправят в колонию на 8 лет за убийство матери

    Псков, 29 ноября. Житель Пскова избил свою пожилую мать, которая отвлекла его от застолья в компании знакомых. От полученных травм женщина скончалась. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии.

    В мае этого года мужчина был в компании друзей и распивал спиртные напитки, ему позвонили соседи и сообщили, что он затапливает их. Мужчина, приехав домой, увидел свою мать, которая была с признаками алкогольного опьянения, и поврежденную сантехнику, сообщает СУ СК России по Псковской области. Злоумышленник был недоволен, что ему пришлось покинуть компанию друзей, ударил женщину по голове и в область туловища несколько раз.

    Псковичу было предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #псков
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