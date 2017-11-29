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В Чечне опровергли причастность Кадырова к подготовке госпереворота в Черногории
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    В Чечне опровергли причастность Кадырова к подготовке госпереворота в Черногории

    18:49  29 Ноября 2017
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    В Чечне опровергли причастность Кадырова к подготовке госпереворота в Черногории

    Грозный, 29 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к подготовке госпереворота в Черногории. Об этом в среду заявил министр по национальной политике, внешним связям и печати Чечни Джамбулат Умаров.

    «Глава Чеченской Республики не имеет ни малейшего отношения к политическим процессам этой страны. К сожалению, подобные необоснованные и провокационные высказывания некоторых безответственных политиков в последнее время становятся печальной нормой», — отметил он.

    В Чечне опровергли причастность Кадырова к подготовке госпереворота в Черногории

    Умаров добавил, что в начале года Чечню посетила делегация из Черногории, однако ее члены не встречались с Кадыровым, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что власти Черногории подозревают Кадырова в подготовке госпереворота в стране. Черногорская прокуратура полагает, что лидер Чечни якобы агитировал руководителей местной мусульманской общины сотрудничать с оппозицией, чтобы сменить власть.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #кадыров #чечня #черногория #госпереворот
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