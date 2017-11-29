В Чечне опровергли причастность Кадырова к подготовке госпереворота в Черногории

Грозный, 29 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к подготовке госпереворота в Черногории. Об этом в среду заявил министр по национальной политике, внешним связям и печати Чечни Джамбулат Умаров.

«Глава Чеченской Республики не имеет ни малейшего отношения к политическим процессам этой страны. К сожалению, подобные необоснованные и провокационные высказывания некоторых безответственных политиков в последнее время становятся печальной нормой», — отметил он.

Умаров добавил, что в начале года Чечню посетила делегация из Черногории, однако ее члены не встречались с Кадыровым, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что власти Черногории подозревают Кадырова в подготовке госпереворота в стране. Черногорская прокуратура полагает, что лидер Чечни якобы агитировал руководителей местной мусульманской общины сотрудничать с оппозицией, чтобы сменить власть.