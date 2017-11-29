В Роскосмосе рассказали о судьбе разгонного блока «Фрегат» после запуска с «Восточного»

Москва, 29 ноября. Директора филиала госкорпорации Роскосмос на космодроме «Восточный» Константин Чмаров заявил, что разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты, скорее всего, сгорели в атмосфере.

«Космическая головная часть в составе разгонного блока («Фрегат» — прим. ред. ФАН) и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы», — заявил Чмаров в интервью благовещенскому «Альфа-каналу».

По его словам, скорее всего, часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что сохраниться целым в атмосфере на такой скорости просто невозможно.

Чмаров также отметил, что все остальные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» приземлились в запланированных районах падения.

Ранее сообщалось, что названа новая версия крушения разгонного блока «Фрегат». Как сообщили представители ракетно-космической отрасли, разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками скорее всего упал из-за сбоев в работе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS.