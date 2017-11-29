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В Минобороны РФ рассказали о приоритетах морской части госпрограммы вооружения
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    В Минобороны РФ рассказали о приоритетах морской части госпрограммы вооружения

    18:49  29 Ноября 2017
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    В Минобороны РФ рассказали о приоритетах морской части госпрограммы вооружения

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Строительство кораблей ближней морской зоны, а также стратегических и многоцелевых подводных лодок станет ключевым пунктом морской части Государственной программы вооружений на 2018-2027 годы. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов на совещании с руководством Военно-морского флота и представителями Объединенной судостроительной корпорации.

    В ходе заседания Борисов напомнил, что 20 ноября президент России Владимир Путин провел в Сочи совещание, посвященное Государственной программе вооружений, где рассматривались вопросы военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности.

    «На нем подробно обсуждалась новая государственная программа вооружения до 2027 года в части развития Военно-морского флота. Основные положения, которые мы с вами формировали, одобрены», — сказал Борисов.

    Он также добавил, что в предстоящем десятилетнем периоде будет сделан акцент на строительстве кораблей ближней морской зоны, которые будут вооружены высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами. Также будет сделан упор на развитие стратегического ядерного флота. В рамках программы будет осуществляться глубокая модернизация многоцелевых подводных лодок и кораблей дальней морской зоны, в числе которых атомные ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #минобороны рф #вооружение #борисов
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