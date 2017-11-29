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Украина
Экс-депутат Рады признал неспособность Украины остановить строительство Крымского моста
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    Экс-депутат Рады признал неспособность Украины остановить строительство Крымского моста

    18:53  29 Ноября 2017
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    Экс-депутат Рады признал неспособность Украины остановить строительство Крымского моста

    Луганск, 29 ноября. У Украины нет механизмов влияния на строительство Крымского моста, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

    Килинкаров прокомментировал призывы украинского министра Владимира Емельяна на Международной конференции по морской безопасности в Киеве остановить строительство Крымского моста. Он отметил, что это невозможно, так как у Украины нет ни единого механизма влияния на Россию.

    «Заявлять можно все, что угодно, но механизмов принятия решения и влияния на эту ситуацию на самом деле у украинской стороны на сегодняшний день нет, — цитирует бывшего депутата «Звезда». — Можно заявлять о том, что мы завтра будем добывать золото из облаков, но от этого страна богаче не станет. И реальных возможностей повлиять на ход строительства Крымского моста на сегодняшний день я у Украины не вижу».

    Экс-депутат Рады признал неспособность Украины остановить строительство Крымского моста

    По мнению Килинкарова, заявление Емельяна было сделано для публики и было направлено исключительно на «внутреннее потребление».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #керченский мост #строительство #депутат
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