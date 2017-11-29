Эксперты охладили пыл Порошенко: «новому» украинскому БТР далеко до стандартов НАТО

Президент Украины Петр Порошенко «досрочно» презентовал новый украинский БТР, созданный, как было сказано, «по стандартам НАТО». «Презентацию» БТР-4МВ1 Порошенко провел в своем Facebook, выложив соответствующие фотографии. «Новый украинский БТР-4МВ1 — это сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО», — написал украинский президент. На самом деле это модернизированный советский БТР, которому всерьез конкурировать с натовской техникой явно рановато, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Если судить по тому, что происходит в Донбассе, то основную часть бронетехники ВСУ там составляют БТР-70 и БТР-80, — отметил Рожин. — Вкрапления новой техники незначительны, тем более, что часть этой немногочисленной продукции идет на экспорт. В частности, БТР-3 и БТР-4 всплывали в Ираке — в составе иракской армии. При этом о каких-то сверхуспехах этой техники не сообщалось, кстати, были случаи, когда эти БТРы порывались боевиками ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1 — террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим.)».

По словам эксперта, новая модификация украинского БТР, анонсированная Петром Порошенко, не слишком отличается от своих предшественников.

«Модель 4МВ1 — это чуть более совершенный БТР, который, естественно, лучше, чем БТР-70 или БТР-80, но каких-то сверхпрорывов там, конечно, нет. Это просто чуть более защищенная и чуть более современная в плане вооружений модернизация классического советского БТР. То есть к какими-то прорывным образцам военной техники эта машина, конечно, не принадлежит», — отметил Борис Рожин.

Новий український БТР-4МВ1 – надпотужна військова машина, модернізована у відповідності до останніх тенденцій бронетехніки НАТО.



Розробка фахівців @ukroboronprom – принципово новий рівень військової техніки для ЗСУ.



#НоваАрмія pic.twitter.com/6FmeMItpvF — Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2017

Петр Порошенко, рассказывая о достоинствах новинки, написал, что БТР-4МВ1 оснащен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.

«Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», — написал президент Украины.

По сообщению «Укроборонпрома», в новом БТР используется американская автоматическая коробка передач, а несколько видеокамер обеспечивают круговой обзор.

Тем не менее, по мнению военного эксперта Бориса Рожина, говорить, что новый украинский БТР соответствует стандартам НАТО, не приходится.

«Естественно, эта машина не совсем соответствует стандартам НАТО. Украинская армия вообще «не совсем» отвечает стандартам НАТО, то есть все, что там соответствует, туда как раз и поставляется странами НАТО. А в случае с 4МВ1 — это, как я уже сказал, модернизация старого советского БТРа. И при отсутствии других образцов он может как-то соотноситься с какой-нибудь американской или европейской бронетехникой. Но, как показывает пример ряда восточноевропейских стран, там происходит постепенный отказ даже от модернизированных советских образцов и попытка перестроиться на чисто западные аналоги. То есть, в этом плане Украина ничем особым похвастаться не может, так как она не производит собственную технику по западным образцам, а занимается модернизацией позднесоветских образцов. До стандартов НАТО эта машина, конечно, не дотягивает», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее Петр Порошенко написал в своем блоге, что «новинка» БТР-4МВ1 — весьма, на его взгляд, грозная машина.

С этой точкой зрения в целом согласен автор блога BMPD Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Живом журнале. Как пишет автор заметки, в свое время переработка проекта БТР-4 в БТР-4МВ осуществлялась Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ХКБМ) по требованию министерства обороны Украины, которому активно не нравились более ранние варианты бронетранспортера. Инициатива создания новой модели принадлежала лично министру обороны Украины в 2012 году Дмитрию Саламатину.

«Однако с момента демонстрации прототипа БТР-4МВ в 2013 году никакого прогресса в развитии этой модернизации не было заметно, вплоть до нынешнего представления БТР-4МВ1. Нынешний статус проекта БТР-4МВ/БТР-4МВ1 остается неясным», — отмечает автор блога BMPD.

«Сделать модно и красиво на вид — не проблема, хоть в гараже, — пишет в комментарии блогер с ником nukemall. — А вот разработать и освоить серийный выпуск настоящей бронетехники, годной к армейской эксплуатации, — задача на порядки более сложная. Если у бронетранспортера трескается корпус, сделанный «по упрощенной технологии», рассыпаются перегруженные подвеска и трансмиссия, отказывают тормоза, и т.д. — зачем он нужен? Вон, в Ираке те самые БТР-80, которые все-таки были приняты заказчиком, через несколько месяцев практически все вышли из строя по разным причинам».

1 Организация запрещена на территории РФ.