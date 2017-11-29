Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания
Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение дня против Северной Кореи будут введены новые санкции в ответ на недавние ракетные испытания.
По словам американского лидера, он уже обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпинем.
«Только говорил с лидером КНР Си Цзиньпинем относительно провокаций Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут приняты против КНДР сегодня. Эта ситуация будет решена!» — пишет Трамп в Twitter.
Напомним, что ранее Северная Корея испытала баллистическую ракету, которая может достичь любой точки на территории США. Испытания были проведены спустя два месяца после последнего ракетного запуска. В министерстве обороны Японии полагают, что конструкция северокорейской ракеты позволяет установить не только ядерный заряд, но также боеголовку с химическим и биологическим оружием.
Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017