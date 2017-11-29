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Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания
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    Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания

    18:20  29 Ноября 2017
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    Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания

    Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение дня против Северной Кореи будут введены новые санкции в ответ на недавние ракетные испытания.

    По словам американского лидера, он уже обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпинем.

    «Только говорил с лидером КНР Си Цзиньпинем относительно провокаций Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут приняты против КНДР сегодня. Эта ситуация будет решена!» — пишет Трамп в Twitter.

    Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания

    Напомним, что ранее Северная Корея испытала баллистическую ракету, которая может достичь любой точки на территории США. Испытания были проведены спустя два месяца после последнего ракетного запуска. В министерстве обороны Японии полагают, что конструкция северокорейской ракеты позволяет установить не только ядерный заряд, но также боеголовку с химическим и биологическим оружием.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #санкции #сша #трамп #кндр
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