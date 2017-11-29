Трамп введет дополнительные санкции против КНДР в ответ на ракетные испытания

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение дня против Северной Кореи будут введены новые санкции в ответ на недавние ракетные испытания.

По словам американского лидера, он уже обсудил этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«Только говорил с лидером КНР Си Цзиньпинем относительно провокаций Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут приняты против КНДР сегодня. Эта ситуация будет решена!» — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что ранее Северная Корея испытала баллистическую ракету, которая может достичь любой точки на территории США. Испытания были проведены спустя два месяца после последнего ракетного запуска. В министерстве обороны Японии полагают, что конструкция северокорейской ракеты позволяет установить не только ядерный заряд, но также боеголовку с химическим и биологическим оружием.