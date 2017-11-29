В Совфеде считают, что с помощью давления на КНДР США пытаются подобраться к России

США поддерживают напряжение в Северной Корее не потому, что хотят усмирить Ким Чен Ына, а потому, что Вашингтону нужны основания разместить комплексы THAAD у границ с Россией, уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали запуск властями КНДР баллистической ракеты «Хвасон-15» и заявление директора корейского центрального телевидения Ли Чхун Хи.

«Сегодня наше правительство реализовало великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил. Испытания были проведены по личному главу КНДР Ким Чен Ына в ответ на враждебную политику Вашингтона. В зоне поражения новой межбаллистической ракеты «Хвасон-15» находится вся территория США», — заявила Ли Чхун Хи.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в очередной раз выразил осуждение действий КНДР, добавив, что давление США на Пхеньян стоит воспринимать еще под одним углом.

«США поддерживают напряжение в Северной Корее не столько потому, что им нужно усмирить какого-то диктатора, сколько потому, что им нужно иметь основания разместить «тхаады» (THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности — Прим. ФАН) поближе к нашим границам и границам Китая. Если вы посмотрите на Европу, там уже есть эти точки с ПРО, а здесь их не хватает, — комментирует ситуацию сенатор Климов. — Для того, чтобы нам создать дополнительные проблемы, США, в том числе устраивают разного рода маневры, как бы борясь с правительством Северной Кореи».

Ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев задался вопросом, не работает ли Ким Чен Ын в таком случае на США?.

«Нет, Ким Чен Ын как раз работает сам на себя. Это тот самый случай, когда небольшое государство имеет полный суверенитет. Они не получают команд из Вашингтона, как некоторые их страны-соседи. КНДР сама принимает решения и никому не верит. Я бывал в Пхеньяне. Люди там хотят жить по своим законам и правилам. К этому можно по-разному относиться, но это их выбор, — считает Климов. — Чем больше к ним лезли, тем больше они занимались этими делами (ракетно-ядерной программой — прим. ФАН).

Андрей Климов напомнил, что если бы не речь президента Джорджа Буша-младшего, возможно, КНДР не стала бы ядерной державой.