Дюжина аварий за 7 лет: в космической отрасли России что-то снова пошло не так

Очередной наш космический запуск — на этот раз ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» — закончился неудачей: полезная нагрузка в виде 19 спутников не была выведена на расчетную орбиту. Причиной катастрофы «Роскосмос» назвал «человеческий фактор».

Большой прогресс, между прочим, — раньше в качестве причин признавались «падение технологической дисциплины», «отсталость» отечественных ракет-носителей, особенно «Протонов», и так далее, и тому подобное.

Но что значит — «человеческий фактор»?

В интернете уже появилось множество сообщений о том, что по многим позициям, требующим высокой квалификации, в российской космической отрасли платят сущие копейки: от минимум 12 до максимум 40 тысяч рублей в месяц.

И якобы даже никакие «серые» зарплаты «в конвертах», позволяющие работодателю сэкономить на налогах, в том числе за счет будущих пенсий, не выдаются, а потому ситуацию не улучшают. Как результат — известная еще с советских времен ситуация: «Вы делаете вид, что платите, — мы делаем вид, что работаем».

Эту версию, наверное, можно было бы даже считать рабочей, если бы не одно «но!». Даже — большими буквами: «НО!»

Космический мартиролог России

Если посмотреть список аналогичных неудач за последние семь лет, то он будет выглядеть следующим образом:

5 декабря 2010 года — после успешного запуска ракеты-носителя (РН) «Протон-М» разгонный блок с тремя спутниками для системы «ГЛОНАСС-М» стоимостью около 2 млрд рублей каждый выведен на нерасчетную орбиту и затоплен в Тихом океане.

1 февраля 2011 года — РН «Рокот», стартовавшая с аэродрома Плесецк, из-за сбоя в системе управления разгонного блока «Бриз-КМ» не смогла вывести на расчетную орбиту геодезический спутник двойного назначения «ГЕО-ИК-2» стоимостью 1,8 млрд рублей, который проработал всего три недели.

18 августа 2011 года — «Протон-М» не сумел вывести на орбиту «Экспресс-АМ4», первый российский спутник, построенный за рубежом, стоимостью 200 млн долларов.

24 августа 2011 года — из-за проблем с двигателем ракеты-носителя «Союз-У» впервые за 30 лет эксплуатации не вышел на расчетную орбиту «космический грузовик» «Прогресс М-12М», предназначенный для Международной космической станции (МКС).

23 декабря 2011 года — из-за сбоя в работе двух двигателей третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б» потерян спутник связи двойного назначения «Меридиан».

8 декабря 2012 года — геостационарный телекоммуникационный спутник «Ямал-402», изготовленный во Франции по заказу ОАО «Газпром космические системы», не удалось штатно вывести на геопереходную орбиту, поскольку разгонный блок «Бриз-М» отработал на четыре минуты меньше положенного времени.

2 июля 2013 года «в прямом эфире», под специально заготовленную фразу «Что-то пошло не так…» потерпел аварию «Протон-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС-М» стоимостью 4,4 млрд рублей.

16 мая 2014 года — авария РН «Протон-М» с российским космическим аппаратом связи «Экспресс-АМ4Р», стоимостью более 8 млрд рублей.

28 апреля 2015 год — РН «Союз-2.1а»: нештатное разделение третьей ступени с грузовым кораблем «Прогресс М-27М» привело к потере последнего и к угрозе для стабильной работы экипажа МКС.

16 мая 2015 года — третья ступень РН «Протон-М», разгонный блок «Бриз-М» и мексиканский спутник связи MexSat-1 из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени рухнули на территории Забайкальского края.

1 декабря 2016 года — из-за возгорания насоса окислителя двигателя РД-0110 третьей ступени стартовавшая с космодрома Байконур РН «Союз-У» разрушилась на высоте около 190 км, потерян космический грузовик «Прогресс МС-04».

28 ноября 2017 года — запущенная с космодрома Восточный РН «Союз-2.1б» из-за отказа разгонного блока «Фрегат» не вывела на целевую орбиту российский метеорологический спутник «Метеор-М №2», а также российский, шведский, канадский, японский, немецкий, норвежский и 12 американских наноспутников.

Это — не считая частичных неудач типа потери «Космоса-2511» 5 декабря 2015 года или катастрофы российско-украинской РН «Зенит-3SL» в рамках программы «Морской старт» 1 февраля 2013 года.

Это есть у любой ошибки

Знаете, что самое необъяснимое и печальное в приведенном выше списке, из которого, кстати, никто никакого секрета не делает?

То, что подавляющее большинство аварийных запусков приходится на запуски с российской полезной нагрузкой (ПН), а с иностранной — как правило, проходят без сучка и задоринки.

Что, за «экспортные» заказы работягам платят дополнительно? Или они вообще не знают, какая ракета-носитель или какой разгонный блок предназначаются для отечественной ПН, а какие — нет?

Тем более что оба исключения из общего правила, на мой взгляд, его только подтверждают. Мексиканский спутник в 2015 году очень кстати «разбавил» собой уж чересчур красноречивую и даже невероятную статистику — 9 из 9 аварий приходилось на «российские» космические старты, составлявшие менее четверти от общего числа запусков.

А нынешняя авария, от которой «нанопострадали» сразу США, Япония, Канада, ФРГ, Швеция и Норвегия, — это вообще классика жанра, способная в условиях антироссийских санкций привести к значительному сокращению доли отечественного космопрома на мировом рынке коммерческих запусков. Ну, или вынудить руководство под угрозой такого развития событий вернуться к прежним параметрам космического сотрудничества с Америкой.

То, что при этом в очередной раз оказался «заодно» угроблен серьезный и дорогостоящий космический аппарат, который должен был много лет работать в интересах России, — это так, «приятный бонус», не более того…

У нас сегодня — не тоталитарное общество, поэтому нет смысла устраивать «охоту на ведьм» и поиски «врагов народа». Но законы конкурентной борьбы даже в условиях демократии и рыночных отношений никто не отменял. Поэтому поиски — строго в рамках закона!— ответа на вопрос: «Доколе же в российской космической отрасли будет наблюдаться подобный беспредел?» — никто не отменял.

Вполне возможно, что в итоге таких поисков выяснится: у «человеческого фактора», который является причиной российских космических катастроф, все-таки есть конкретные имена, отчества и фамилии.