Киев, 29 ноября. Депутат Рады от партии Антон Геращенко прокомментировал заявление главы МВД Арсена Авакова о «смерти» минских соглашений, отметив, что президент Украины Петр Порошенко и дипломаты шли на сознательный «обман» при их подписании.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил ранее, что реализация минских соглашений как механизм для достижения мира и выхода из кризиса в Донбассе невозможна. По мнению украинского депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, в Киеве никогда не планировали выполнять договоренности «Минска». Договоренности были нужны в 2014-2015 годах, пояснил он.

«Можно сказать, что Петр Порошенко и наши дипломаты просто «обманули» Россию. И мы, заключая эти договоренности, понимали, что мы их не будем выполнять», — сказал Геращенко в эфире «5 канала».

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев начал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года. ВСУ не прекращают обстрелы территорий республик, несмотря на соглашения о перемирии.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию в ситуации на востоке страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ неоднократно демонстрировала желание сделать все необходимое для урегулирования кризиса в Донбассе, однако разрешение конфликта «зиждется на минских договоренностях». Формулировки Киева в адрес России, как об агрессоре не соответствуют действительности, резюмировал он.