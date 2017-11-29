Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств
Украина
Геращенко назвал минские соглашения «обманом» Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Геращенко назвал минские соглашения «обманом» Порошенко

    18:45  29 Ноября 2017
    409

    Геращенко назвал минские соглашения «обманом» Порошенко

    Киев, 29 ноября. Депутат Рады от партии Антон Геращенко прокомментировал заявление главы МВД Арсена Авакова о «смерти» минских соглашений, отметив, что президент Украины Петр Порошенко и дипломаты шли на сознательный «обман» при их подписании. 

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил ранее, что реализация минских соглашений как механизм для достижения мира и выхода из кризиса в Донбассе невозможна. По мнению украинского депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, в Киеве никогда не планировали выполнять договоренности «Минска». Договоренности были нужны в 2014-2015 годах, пояснил он. 

    Геращенко назвал минские соглашения «обманом» Порошенко

    «Можно сказать, что Петр Порошенко и наши дипломаты просто «обманули» Россию. И мы, заключая эти договоренности, понимали, что мы их не будем выполнять», — сказал Геращенко в эфире «5 канала». 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев начал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года. ВСУ не прекращают обстрелы территорий республик, несмотря на соглашения о перемирии.

    Украинские власти регулярно обвиняют Россию в ситуации на востоке страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ неоднократно демонстрировала желание сделать все необходимое для урегулирования кризиса в Донбассе, однако разрешение конфликта «зиждется на минских договоренностях». Формулировки Киева в адрес России, как об агрессоре не соответствуют действительности, резюмировал он. 

    Геращенко назвал минские соглашения «обманом» Порошенко

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #россия #донбасс #украина #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть