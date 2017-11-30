Курды сформировали новый полк самообороны в провинции Алеппо

Алеппо, 30 ноября. Курдское ополчение сформировало новый полк самообороны в кантоне Африн на севере провинции Алеппо.

Источники в курдском кантоне Африн на севере Алеппо сообщили, что в состав нового полка «Отрядов народной самообороны» (YPG) вошли 236 новобранцев. Они прошли трехмесячные курсы стрелковой и идеологической подготовки в Академии имени мученика Иззы. Сейчас они вступили в ряды оппозиционного проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

Ранее сообщалось, что Турция в ближайшем будущем может начать боевые действия против курдов на севере Сирийской арабской республики. Анкара через провинцию Идлиб перебрасывает в Алеппо крупные силы, которые концентрируются на границе Африна.