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Курды сформировали новый полк самообороны в провинции Алеппо
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    Курды сформировали новый полк самообороны в провинции Алеппо

    10:14  30 Ноября 2017
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    Курды сформировали новый полк самообороны в провинции Алеппо

    Алеппо, 30 ноября. Курдское ополчение сформировало новый полк самообороны в кантоне Африн на севере провинции Алеппо.

    Источники в курдском кантоне Африн на севере Алеппо сообщили, что в состав нового полка «Отрядов народной самообороны» (YPG) вошли 236 новобранцев. Они прошли трехмесячные курсы стрелковой и идеологической подготовки в Академии имени мученика Иззы. Сейчас они вступили в ряды оппозиционного проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

    Ранее сообщалось, что Турция в ближайшем будущем может начать боевые действия против курдов на севере Сирийской арабской республики. Анкара через провинцию Идлиб перебрасывает в Алеппо крупные силы, которые концентрируются на границе Африна.

    Курды сформировали новый полк самообороны в провинции Алеппо

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #курды
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