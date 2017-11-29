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Голодец назвала сроки восстановления демографического роста в РФ
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    Голодец назвала сроки восстановления демографического роста в РФ

    18:33  29 Ноября 2017
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    Голодец назвала сроки восстановления демографического роста в РФ

    Москва, 29 ноября. Вице-премьер России Ольга Голодец выразила надежду, что для восстановления демографического роста в стране понадобится не более двух лет.

    «Мы надеемся, что не больше двух лет», — цитирует Голодец агентство РИА Новости.

    Таким образом, вице-премьер ответила на вопрос журналиста о том, сколько необходимо времени для восстановления демографического роста в России.

    Напомним, что 28 ноября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей заявил, что демографическая ситуация в стране обостряется. Тем не менее в России занимаются сокращением смертности и росту рождаемости.

    Ранее сообщалось, что Путин предложил продлить выплату материнского капитала до конца 2021 года. Напомним, что программу хотели свернуть в конце 2018 года. Однако президент предложил продлить программу материнского капитала до декабря 2021 года.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #голодец #демография
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