Голодец назвала сроки восстановления демографического роста в РФ

Москва, 29 ноября. Вице-премьер России Ольга Голодец выразила надежду, что для восстановления демографического роста в стране понадобится не более двух лет.

«Мы надеемся, что не больше двух лет», — цитирует Голодец агентство РИА Новости.

Таким образом, вице-премьер ответила на вопрос журналиста о том, сколько необходимо времени для восстановления демографического роста в России.

Напомним, что 28 ноября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей заявил, что демографическая ситуация в стране обостряется. Тем не менее в России занимаются сокращением смертности и росту рождаемости.

Ранее сообщалось, что Путин предложил продлить выплату материнского капитала до конца 2021 года. Напомним, что программу хотели свернуть в конце 2018 года. Однако президент предложил продлить программу материнского капитала до декабря 2021 года.