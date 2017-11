Кадыров рассказал о найденных в иракской тюрьме 25 женщинах и 79 детях из России

Мы ни на одну минуту не приостанавливали работу по поиску в Ираке и Сирии граждан России. Этим по моему поручению занимается рабочая группа во главе с Представителем Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби. Сегодня Зияд Мухамедович доложил, что установлено место нахождения большой группы женщин и детей - граждан России. Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов. Они содержались в лагере Мосула. Среди них раненные и инвалиды. Все уже переведены в женскую тюрьму Багдада. Мы сразу же связались с представителями властей Ирака. Я обязал Зияда Сабсаби принять исчерпывающие меры для достижения соглашения по их возвращению в Россию. Эта работа будет вестись в тесном взаимодействии с @mid.ru МИД, МО и другими уполномоченными Президентом России Владимиром Путиным органами. Считаю необходимым высказать своё мнение по поводу отдельных разговоров о нецелесообразности возвращения в Россию женщин и детей из Ирака. Во-первых, их ведут те, кто палец об палец не ударил для решения данной проблемы, не сделал ни одного шага, чтобы предотвратить их выезд на Ближний Восток, выяснить, кто жертва, а кто по своей воле отправился в пекло войны. Чтобы оправдать своё бездействие, заявляют, что нужно закрыть двери перед женщинами и детьми. Самое главное – это не в их власти и компетенции. Они не наделены полномочиями опустить на границе занавес перед гражданами России. Во-вторых, Россия никогда не воевала с женщинами и детьми. Она в Сирии спасает сирийских женщин и детей, ведя операцию против террористов. Тем более, не оставит в беде своих малышей, которые окажутся в руках западных спецслужб, станут пушечным мясом. Разговоры о том, что они якобы будут взрываться на улицах наших городов и сёл н продиктованы нежеланием заниматься судьбой тех, кто нуждается во внимании, психологической помощи и поддержке. Это не оправдание, а ерунда. С каждым нужно разбираться по законам РФ и в России, а не оставить в иракской тюрьме, где всех запишут в террористы и отправят на виселицы. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак

