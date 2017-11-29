Кадыров рассказал о найденных в иракской тюрьме 25 женщинах и 79 детях из России

Грозный, 29 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об установлении местонахождения 25 женщин и 79 детей из России на территории Ирака.

По данным Кадырова, россиян удерживали в лагере Мосула, а потом их перевели в женскую тюрьму Багдада. Он уточнил, что некоторые из них ранены. Кроме того, среди них есть инвалиды.

«Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей, — написал чеченский лидер на своей странице в Ibstagram. — Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов».

Кадыров поручил представителю главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби провести работу по поиску граждан России, которые были незаконно вывезены на территорию Ирака и Сирии.