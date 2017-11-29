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    Главные новости 29 ноября

    19:00  29 Ноября 2017
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    Главные новости 29 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 29 ноября.

    В государственной корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности неудачного пуска ракеты с «Метеором-М». Роскосмос раскрыл подробности провального пуска ракеты с «Метеором»

    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омерян призвал международных партнеров оказать давление на РФ, чтобы запретить строительство моста в Крым. «Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал планы украинского правительства отменить в стране отчества. Он назвал подобные инициативы «реформаторским зудом». Азаров назвал «реформаторским зудом» идею украинских властей отменить отчества.

    Социальные сети обсуждают очередной скандал, связанный с деятельностью американской компании Google. В центре скандала: как Google вмешивается в общественную и политическую жизнь России.

    12-летняя жительница Омска забеременела от родного отца после того, как он ее изнасиловал. О беременности стало известно только в ноябре, когда мать привела девочку к врачу из-за постоянных жалоб ребенка на тошноту и недомогание. Изнасилованная отцом 12-летняя омская школьница ждет ребенка.

    Как оказалось, никаких «бандеровцев» во Львове давно нет — все они уехали на заработки в Киев. Журналисты рассказали, как россияне во Львове зарабатывают на украинском национализме.

    Кинопортал Collider составил список 35 лучших кинокомедий, которые вышли на телеэкраны за последние 17 лет. Кинокритики составили список лучших комедий XXI века.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #азаров #роскосмос #мариуполь
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