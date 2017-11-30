Сирия: ждать ли Турции от США прекращения поставок курдским вооруженным формированиям

Как сообщает иранское информационное агентство Fars, «Демократические силы Сирии» (SDF) опровергают информацию о том, что США прекратили поставки оружия курдским вооруженным формированиям.

«США и коалиция, которую они возглавляют, продолжают оказывать военную помощь. Любое сообщение о том, что США прекратили поставки оружия, ошибочно и не отражает ситуацию на местах», — заявил представитель «Демократических сил Сирии», отвечающий за внешнеполитические вопросы, Абдулазиз Юнус.

Как объяснил Юнус, буквально накануне этого заявления Вашингтон отправил курдам «сотню грузовиков с оружием»:

«На данный момент США не сделали никаких заявлений о том, что они намерены прекратить отправку оружия. Напротив, они заявили о своем намерении содействовать сотрудничеству с нами и увеличить объем их помощи SDF. Это их текущая стратегия. Мы, в свою очередь, также надеемся, что эта поддержка будет продолжена», — приводит слова Абдулазиза Юнуса агентство Fars.

Напомним, в прошлую пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что дал указание прекратить поставки оружия курдским вооруженным формированиям в Сирии. Позднее официальный представитель Пентангона Эрик Пэхон сообщил, что США намерены продолжить поддержку вооруженных группировок в Сирии, включая курдов, отметив, что Пентагон рассматривает лишь возможные корректировки в поставках оружия курдским партнерам.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал подобное несоответствие:

«Позиция Дональда Трампа не всегда совпадает с позицией Пентагона и уж тем более не совпадает с позицией разведсообщества Соединенных Штатов. И даже внутри разведсообщества бытуют разные мнения среди разных структур. В данном случае, его обещание Эрдогану — это продолжение предыдущей риторики. Трамп в августе говорил, что США не будут поддерживать курдов, в том числе, и в Турции, но это всего лишь риторика».

По мнению эксперта, то, что сей сейчас происходит вокруг Сирии, имеет немного другие очертания:

«Тут надо смотреть на высказывания вовсе не Трампа, который несколько ограничен в своих действиях, ограничен в первую очередь давлением внутри американского политического истеблишмента. Тут надо смотреть на заявления Рекса Тиллерсона, который сказал совершенно четко и понятно, как американцы видят в дальнейшем ситуацию в Сирии. Он сказал, что США видят Сирию как демократическую страну без «диктатуры Асада». Это показывает, что хотя американцы вслух не говорят, что будут свергать Башара Асада всеми доступными им инструментами, тем не менее, цель такая стоит».

Наш собеседник подчеркнул, что задачи США в Сирии не меняются:

«Очевидно, что курды будут являться передовым инструментом и передовым отрядом для их достижения. Ну, а если это так, если это основные силы, лишать их финансирования и поддержки неразумно. Единственное, на что они готовы пойти, — это внести коррективы в собственные данные Пентагона. Поддержку курдов будут увеличивать, а не сокращать».

Эксперт считает, что США будут продолжать попытки мешать попыткам мирных переговоров через военный курдский фактор:

«В пользу этого говорит, в том числе, и недавнее соглашение боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1: террористическая организация, запрещенная в РФ) с курдскими формированиями. Это показывает стратегию, по которой будут действовать США. Курды фактически готовы сотрудничать с ИГ для того, чтобы закрепить свои существенные территориальные приобретения, которые они в рамках конфликта получили. И хотя они говорят, что не претендуют на Абу-Кемаль, остальные-то территории остаются под их контролем».

Наш собеседник отметил, что, курдский вопрос еще далек от окончательного решения:

«Несмотря на готовность почти всех сторон к астанинскому, женевскому и другим форматам политического обсуждения, политического урегулирования. Все равно американцы поставляют курдам оружие и пытаются влиять всеми доступными им рычагами на ситуацию в Сирии: через разведсообщество, через военных, через финансы, через внешнеполитическое давление на Асада. Рекс Тиллерсон сделал свое заявление во время той самой конференции в Женеве, которую Трамп и Макрон называли единственно возможной переговорной площадкой, где достижимо политическое решение сирийского кризиса».

1 Организация запрещена на территории РФ.