Банкет театра абсурда: Захарова прокомментировала жалобу Госдепа на ответ России

Москва, 29 ноября. Власти США намеренно пытаются ухудшить и без того напряженные отношения с Россией. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США, в котором критикуется российский закон об иноагентах-СМИ.

Она напомнила, что российский закон об иноагентах появился после того, как соответствующий статус получили в США российский телеканал RT и партнер радиостанции Sputnik.

«Сначала на протяжении длительного времени всячески изничтожать российский телеканал, прессинговать журналистов RT и Sputnik, а потом трагически пожаловаться. Это, конечно, не театр абсурда. Это after party, торжественный банкет после его удачной премьеры», — пишет Захарова в Facebook.

Напомним, что в минувшую субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать СМИ иностранными агентами. Закон был принят после того, как власти США вынудили зарегистрироваться в качестве иностранного агента телеканал RT.