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Спорт
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Политика
Банкет театра абсурда: Захарова прокомментировала жалобу Госдепа на ответ России
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    Банкет театра абсурда: Захарова прокомментировала жалобу Госдепа на ответ России

    18:14  29 Ноября 2017
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    Банкет театра абсурда: Захарова прокомментировала жалобу Госдепа на ответ России

    Москва, 29 ноября. Власти США намеренно пытаются ухудшить и без того напряженные отношения с Россией. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США, в котором критикуется российский закон об иноагентах-СМИ.

    Она напомнила, что российский закон об иноагентах появился после того, как соответствующий статус получили в США российский телеканал RT и партнер радиостанции Sputnik.

    «Сначала на протяжении длительного времени всячески изничтожать российский телеканал, прессинговать журналистов RT и Sputnik, а потом трагически пожаловаться. Это, конечно, не театр абсурда. Это after party, торжественный банкет после его удачной премьеры», — пишет Захарова в Facebook.

    Банкет театра абсурда: Захарова прокомментировала жалобу Госдепа на ответ России

    Напомним, что в минувшую субботу президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать СМИ иностранными агентами. Закон был принят после того, как власти США вынудили зарегистрироваться в качестве иностранного агента телеканал RT.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #захарова #иноагенты
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