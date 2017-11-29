Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

Клинцевич отреагировал на ядерные испытания КНДР
Запахло порохом. Сенатор Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал
очередные ракетные испытания КНДР. Напомним, прошедшей ночью Пхеньян провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «ХвасОн-15».
«Пхеньян официально заявил, что создал полноценные ракетно-ядерные силы, и их ракеты с ядерным боеприпасом способны достичь любой цели в Соединенных Штатах. С точки зрения международной дипломатии, это явно враждебное и угрожающее заявление. Это вызывает сильное беспокойство всего мирового сообщества», — сказал Клинцевич.
Бойцам АТО выделили «огороды» на кладбище в Запорожье
«Троллинг 800-го уровня»: в Запорожье бойцам АТО выделили
«огороды» на кладбище. Ранее Киев пообещал выдать земельные участки так называемым «ветеранам» АТО. Об этой истории на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
После двухлетнего ожидания «герои» получили акты на земельные наделы, однако по приезде обнаружили на их месте захоронения. На кладбище уже находятся десятки могил, и оно продолжает расти. Украинские чиновники не спешат помочь своим «героям». В настоящее время они спорят с местным сельсоветом, который утверждает, что своевременно уведомлял областные власти о планах расширить сельское кладбище.
В Дейр-эз-Зор возвращаются мирные жители
В освобожденный от террористов ИГИЛ1
(запрещено в РФ) Дейр-эз-Зор возвращаются
жители. Мирному населению, которому предстоит вновь обживать разрушенный войной город, требуется помощь. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей снял на видео прибытие в Дейр-эз-Зор большого гуманитарного конвоя с двумя десятками грузовиков. В общей сложности в город прибыло более двухсот тонн продовольствия, медицинских препаратов и предметов первой необходимости. Для юных жителей города привезены полные комплекты школьных принадлежностей.
В Якутии нести службу ФСИН помогают клонированные собаки
В Якутии на службу в кинологическое подразделение УФСИН России поступили
необычные собаки. Это двое самцов – Джек и Том, которые появились на свет не совсем обычным путем. В 2015 году в результате научного эксперимента южнокорейского института представители давней пастушьей породы бельгийских овчарок Малинуа были выведены путем клонирования. Сейчас это единственные в России клоны – и не только среди собак, но и среди всех живых существ. Ожидалось, что представители короткошерстной породы не сразу адаптируются к условиям Крайнего Севера. Однако за три недели нахождения в питомнике ИК-1 и занятий под руководством опытных специалистов результаты превзошли все ожидания.
1 Организация запрещена на территории РФ.