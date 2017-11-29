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Общество
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Общество
Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

    Запахло порохом. Сенатор Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал очередные ракетные испытания КНДР.
    18:18 29 Ноября 2017
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    Клинцевич отреагировал на ядерные испытания КНДР

    Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

    Запахло порохом. Сенатор Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал очередные ракетные испытания КНДР. Напомним, прошедшей ночью Пхеньян провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «ХвасОн-15».
    «Пхеньян официально заявил, что создал полноценные ракетно-ядерные силы, и их ракеты с ядерным боеприпасом способны достичь любой цели в Соединенных Штатах. С точки зрения международной дипломатии, это явно враждебное и угрожающее заявление. Это вызывает сильное беспокойство всего мирового сообщества», — сказал Клинцевич.
     

    Бойцам АТО выделили «огороды» на кладбище в Запорожье

    Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

    «Троллинг 800-го уровня»: в Запорожье бойцам АТО выделили «огороды» на кладбище. Ранее Киев пообещал выдать земельные участки так называемым «ветеранам» АТО. Об этой истории на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
    После двухлетнего ожидания «герои» получили акты на земельные наделы, однако по приезде обнаружили на их месте захоронения. На кладбище уже находятся десятки могил, и оно продолжает расти. Украинские чиновники не спешат помочь своим «героям». В настоящее время они спорят с местным сельсоветом, который утверждает, что своевременно уведомлял областные власти о планах расширить сельское кладбище.
     

    В Дейр-эз-Зор возвращаются мирные жители

    Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

    В освобожденный от террористов ИГИЛ1 (запрещено в РФ) Дейр-эз-Зор возвращаются жители. Мирному населению, которому предстоит вновь обживать разрушенный войной город, требуется помощь. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей снял на видео прибытие в Дейр-эз-Зор большого гуманитарного конвоя с двумя десятками грузовиков. В общей сложности в город прибыло более двухсот тонн продовольствия, медицинских препаратов и предметов первой необходимости. Для юных жителей города привезены полные комплекты школьных принадлежностей.

     

     

    В Якутии нести службу ФСИН помогают клонированные собаки

    Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

    В Якутии на службу в кинологическое подразделение УФСИН России поступили необычные собаки. Это двое самцов – Джек и Том, которые появились на свет не совсем обычным путем. В 2015 году в результате научного эксперимента южнокорейского института представители давней пастушьей породы бельгийских овчарок Малинуа были выведены путем клонирования. Сейчас это единственные в России клоны – и не только среди собак, но и среди всех живых существ. Ожидалось, что представители короткошерстной породы не сразу адаптируются к условиям Крайнего Севера. Однако за три недели нахождения в питомнике ИК-1 и занятий под руководством опытных специалистов результаты превзошли все ожидания.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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