Видеодайджест новостей, вечер 29 ноября 2017 года

«Пхеньян официально заявил, что создал полноценные ракетно-ядерные силы, и их ракеты с ядерным боеприпасом способны достичь любой цели в Соединенных Штатах. С точки зрения международной дипломатии, это явно враждебное и угрожающее заявление. Это вызывает сильное беспокойство всего мирового сообщества», — сказал Клинцевич.

Бойцам АТО выделили «огороды» на кладбище в Запорожье

«Троллинг 800-го уровня»: в Запорожье бойцам АТО выделили «огороды» на кладбище. Ранее Киев пообещал выдать земельные участки так называемым «ветеранам» АТО. Об этой истории на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

После двухлетнего ожидания «герои» получили акты на земельные наделы, однако по приезде обнаружили на их месте захоронения. На кладбище уже находятся десятки могил, и оно продолжает расти. Украинские чиновники не спешат помочь своим «героям». В настоящее время они спорят с местным сельсоветом, который утверждает, что своевременно уведомлял областные власти о планах расширить сельское кладбище.