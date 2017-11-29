РПЦ окажет помощь в восстановлении Сирии

Москва, 29 ноября. Русская православная церковь (РПЦ) будет содействовать процессу восстановления Сирии после завершения регионального конфликта. Об этом заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам главы РПЦ, необходимо серьезно подумать о решении проблем, с которыми Сирийская Арабская Республика столкнется после наступления мира.

«Важнейшим вопросом является создание условий для безопасного проживания христиан, возвращения беженцев, необходимо восстановление разрушенных храмов, инфраструктуры и жилья. Русская церковь будет всемерно содействовать этому процессу», — подчеркнул патриарх в своем выступлении.

Напомним, ранее митрополит Волоколамский Иларион рассказал о том, что Русскую православную церковь беспокоит дальнейшая судьба христиан в Сирии и других странах Ближнего Востока.