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Политика
Володин: Госдума законодательно закрепит инициативы Путина по поддержке семей
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    Володин: Госдума законодательно закрепит инициативы Путина по поддержке семей

    17:52  29 Ноября 2017
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    Володин: Госдума законодательно закрепит инициативы Путина по поддержке семей

    Москва, 29 ноября. Депутаты Госдумы готовы оперативно рассмотреть в качестве законодательных инициатив предложения президента РФ Владимира Путина по поддержке многодетных и молодых семей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее законодательно были обеспечены принятые президентом решения», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия-1».

    Напомним, 28 ноября в ходе заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин озвучил ряд предложений по поддержке многодетных и молодых семей, среди которых введение ежемесячных выплат на первого ребенка, субсидий многодетным семьям по ипотеке, продление программы материнского капитала и другие меры.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #госдума #володин
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