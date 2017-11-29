Володин: Госдума законодательно закрепит инициативы Путина по поддержке семей

Москва, 29 ноября. Депутаты Госдумы готовы оперативно рассмотреть в качестве законодательных инициатив предложения президента РФ Владимира Путина по поддержке многодетных и молодых семей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее законодательно были обеспечены принятые президентом решения», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, 28 ноября в ходе заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин озвучил ряд предложений по поддержке многодетных и молодых семей, среди которых введение ежемесячных выплат на первого ребенка, субсидий многодетным семьям по ипотеке, продление программы материнского капитала и другие меры.