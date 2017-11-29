Де Мистура в Женеве провел «полезную встречу» с делегацией Дамаска

Женева, 29 ноября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что он провел «полезную» встречу с делегацией Дамаска, которая 29 ноября прибыла на межсирийские переговоры в Женеве.

Согласно предварительной информации, диалог будет продолжен в 19:30 по московскому времени (в здании ООН).

«Мы провели долгую и полезную беседу с делегацией правительства. Атмосфера была конструктивной. Мы договорились продолжить встречу сегодня… Это будет первая официальная встреча с делегацией на переговорах», — подчеркнул де Мистура.

Напомним, ранее стало известно о том, что спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура заинтересован в проведении прямых переговоров между делегациями правительства САР и сирийской оппозиции.