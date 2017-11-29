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Политика
Де Мистура в Женеве провел «полезную встречу» с делегацией Дамаска
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    Де Мистура в Женеве провел «полезную встречу» с делегацией Дамаска

    17:44  29 Ноября 2017  /обновлено: 18:14  29 Ноября 2017
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    Де Мистура провел «полезную встречу» с делегацией Дамаска

    Женева, 29 ноября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что он провел «полезную» встречу с делегацией Дамаска, которая 29 ноября прибыла на межсирийские переговоры в Женеве.

    Согласно предварительной информации, диалог будет продолжен в 19:30 по московскому времени (в здании ООН).

    «Мы провели долгую и полезную беседу с делегацией правительства. Атмосфера была конструктивной. Мы договорились продолжить встречу сегодня… Это будет первая официальная встреча с делегацией на переговорах», — подчеркнул де Мистура.

    Напомним, ранее стало известно о том, что спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура заинтересован в проведении прямых переговоров между делегациями правительства САР и сирийской оппозиции.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #женева
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