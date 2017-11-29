Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Орска, убивший сожительницу и дочь, приговорен к пожизненному заключению
Общество
РЕН ТВ и китайский телеканал ZRTG договорились о сотрудничестве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РЕН ТВ и китайский телеканал ZRTG договорились о сотрудничестве

    18:06  29 Ноября 2017
    45

    РЕН ТВ и китайский телеканал ZRTG договорились о сотрудничестве

    Москва, 29 ноября. Российский телеканал РЕН ТВ подписал меморандум о сотрудничестве с китайской группой компаний теле- и радиовещания (ZRTG). Фильмы китайского партнера покажут по «REN TV International».

    Китайский телеканал ZRTG является одним из самых влиятельных ТВ-СМИ в КНР и занимает первое место по количество активной аудитории — свыше миллиарда телезрителей. В рамках сотрудничества РЕН ТВ и ZRTG намерены заняться совместным производством фильмов, организацией обоюдных визитов и различных совместных мероприятий.

    Первым шагом на пути к плодотворному сотрудничеству станет запуск на международной версии телеканала «REN TV International» недели фильмов о провинции Чжецзян. В 2018 году китайская сторона покажет 5 документальных спецпроектов российского телеканала. 

    «Мы надеемся, что богатый опыт РЕН ТВ в сфере информационного и документально-публицистического вещания станет полезным для нашего нового партнера», - отметил гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #китай #рен тв
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть