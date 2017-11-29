РЕН ТВ и китайский телеканал ZRTG договорились о сотрудничестве

Москва, 29 ноября. Российский телеканал РЕН ТВ подписал меморандум о сотрудничестве с китайской группой компаний теле- и радиовещания (ZRTG). Фильмы китайского партнера покажут по «REN TV International».

Китайский телеканал ZRTG является одним из самых влиятельных ТВ-СМИ в КНР и занимает первое место по количество активной аудитории — свыше миллиарда телезрителей. В рамках сотрудничества РЕН ТВ и ZRTG намерены заняться совместным производством фильмов, организацией обоюдных визитов и различных совместных мероприятий.

Первым шагом на пути к плодотворному сотрудничеству станет запуск на международной версии телеканала «REN TV International» недели фильмов о провинции Чжецзян. В 2018 году китайская сторона покажет 5 документальных спецпроектов российского телеканала.