Порошенко объявил на Украине выходной в католическое Рождество

Киев, 29 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении в стране выходного дня 25 декабря, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Согласно документу, подписанному Порошенко, 25 декабря на Украине становится выходным днем. Этот день будет считаться государственным праздником в связи с отмечанием католического Рождества по григорианскому календарю.

Ранее выходной день 2 мая после принятия этого документа становится рабочим.

Украинские СМИ передают, что, если этот закон опубликуют в «Голосе Украины» до 24 декабря текущего года, то уже в этом году 25 декабря на Украине будет выходным днем

Напомним, 238 депутатов Верховной рады поддержали введение выходного дня 25 декабря.

Ранее в украинском парламенте рассматривали перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. По данным украинских парламентариев, только 3 из 15 православных церквей мира отмечают этот праздник после Нового года.