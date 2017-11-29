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Украина
Порошенко объявил на Украине выходной в католическое Рождество
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    Порошенко объявил на Украине выходной в католическое Рождество

    18:00  29 Ноября 2017
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    Порошенко объявил на Украине выходной в католическое Рождество

    Киев, 29 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении в стране выходного дня 25 декабря, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

    Согласно документу, подписанному Порошенко, 25 декабря на Украине становится выходным днем. Этот день будет считаться государственным праздником в связи с отмечанием католического Рождества по григорианскому календарю.

    Ранее выходной день 2 мая после принятия этого документа становится рабочим.

    Украинские СМИ передают, что, если этот закон опубликуют в «Голосе Украины» до 24 декабря текущего года, то уже в этом году 25 декабря на Украине будет выходным днем

    Напомним, 238 депутатов Верховной рады поддержали введение выходного дня 25 декабря.Порошенко объявил на Украине выходной в католическое Рождество

    Ранее в украинском парламенте рассматривали перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. По данным украинских парламентариев, только 3 из 15 православных церквей мира отмечают этот праздник после Нового года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #порошенко #рождество #праздник #закон #25 декабря #выходной
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