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Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА
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    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    19:30  29 Ноября 2017
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    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    Сирия, 29 ноября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» открыла огонь по САА, в Хасаку прибыло 100 броневиков из США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, установили контроль над двумя поселениями в Алеппо.

    «Исламское государство»: ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, отбивает у ИГ1 поселения Хамы.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Хомсе.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций YPG в Алеппо.

    Курды: ведут обстрел ССА на северо-западе Алеппо, получили партию вооружения от США.

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    В районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@eajil1). Ранее сообщалось, что в населенном пункте Хараста продолжаются бои между САА и «Ахрар аш-Шам» за контроль над складом военной техники.

    Также боестолкновения между армией Башара Асада и антиправительственными группировками отмечаются в районе ферм Бейт Джинн.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над населенными пунктами Мазраа и Азизат Абесан, расположенными к юго-востоку от Ханассера, передает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Правительственные войска заняли поселения после продолжительных боев с радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры»1.

    На северо-западе региона продолжаются перестрелки между ВС Турции и Сирийской свободной армией (ССА) с одной стороны и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) – с другой.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» ведут обстрел позиций правительственных войск недалеко от населенного пункта Джабурин на севере провинции Хомс. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@aejkhalil2). Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали случай нарушения перемирия, установленного в этой части региона. В ответ на агрессию со стороны боевиков Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований недалеко от города Талльбиса.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб, передает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@NOUR_MEDIA_CENT). Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала укрепрайоны исламистов недалеко от поселения Абу Дали в юго-восточной части региона.

    В это время в административном центре провинции продолжаются задержания главарей «Тахрир аш-Шам». Боевики «Ан-Нусры» берут под стражу своих командиров из-за подозрений в том, что последние планировали создать в Идлибе новую незаконную вооруженную коалицию.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    В районе деревни Абу Аджва на востоке провинции Хама зафиксированы столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency. Ранее сообщалось, что боевики «Джебхат ан-Нусры» отбили у ИГИЛ1 несколько поселений в этой части региона.  

    Одновременно с этим против «Тахрир аш-Шам» выступает Сирийская арабская армия (САА). Боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечаются недалеко от населенного пункта Абу аль-Гар. Об этом пишет Smart News Agency.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 29 ноября 19.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, в Хомсе «Ахрар аш-Шам» ведет обстрел позиций САА

    США продолжают вооружать Демократические силы Сирии (SDF). Местный источник в провинции Хасака передает в Twitter (@sm_almakahleh), что на территорию региона прибыло 100 броневиков Humvee американского производства.

    Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о прекращении поставок оружия сирийским курдам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #идлиб #хасака #сса #хомс
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