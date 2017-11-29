Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«СКА-Нефтяник» разгромил «Строитель» со счетом 10:0 на домашнем льду
Весь мир
Курды заявили, что США начали перебрасывать войска в провинцию Киркук
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды заявили, что США начали перебрасывать войска в провинцию Киркук

    18:11  29 Ноября 2017
    51

    Курды заявили, что США начали перебрасывать войска в провинцию Киркук

    Эрбиль, 29 ноября. В провинциальном совете Киркука сообщили, что ВС США начали переброску войск на военную базу Кайван.

    Представитель совета провинции Киркук Ахмад Аскари сообщил курдскому информационному агентству Basnews, что Вооруженные силы США начали переброску подразделений на базу Кайван (К1) в среду 29 ноября. Начиная с прошлой ночи, американские военнослужащие доставляются на базу вертолетами.

    Представитель министерства пешмерга Регионального правительства Курдистана Хальгурд Хикмет подчеркнул, что курдское ополчение не располагает данными о миссии этих вооруженных подразделений.

    Ранее сообщалось о столкновениях между силами пешмерга и иракскими правительственными силами в спорной провинции Киркук в октябре текущего года, в результате чего регион был захвачен армией Ирака. В ходе вторжения Курдистан не получил ожидаемой в Эрбиле поддержки от Вашингтона.

    Курды заявили, что США начали перебрасывать войска в провинцию Киркук

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #курды #ирак #киркук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть