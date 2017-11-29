Курды заявили, что США начали перебрасывать войска в провинцию Киркук

Эрбиль, 29 ноября. В провинциальном совете Киркука сообщили, что ВС США начали переброску войск на военную базу Кайван.

Представитель совета провинции Киркук Ахмад Аскари сообщил курдскому информационному агентству Basnews, что Вооруженные силы США начали переброску подразделений на базу Кайван (К1) в среду 29 ноября. Начиная с прошлой ночи, американские военнослужащие доставляются на базу вертолетами.

Представитель министерства пешмерга Регионального правительства Курдистана Хальгурд Хикмет подчеркнул, что курдское ополчение не располагает данными о миссии этих вооруженных подразделений.

Ранее сообщалось о столкновениях между силами пешмерга и иракскими правительственными силами в спорной провинции Киркук в октябре текущего года, в результате чего регион был захвачен армией Ирака. В ходе вторжения Курдистан не получил ожидаемой в Эрбиле поддержки от Вашингтона.