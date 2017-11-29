Омерзительная семерка: эсминец «Фицджеральд» получил две пробоины

Нумерологи именуют семерку «знаком ангела» и связывают эту цифру с удачей и везением. Однако реалии Седьмого флота США опровергают выкладки паранауки. Несмотря на все усилия американского военно-морского командования, аварийность на флоте-обладателе пафосного девиза «Ready power for peace» не снижается.

26 ноября на официальном сайте Commander, U.S. 7th Fleet появилось сообщение о том, что ракетный эсминец USS Fitzgerald (DDG 62) получил две пробоины ниже ватерлинии.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что в момент ЧП эсминец даже не был на плаву! Fitzgerald находился на стапель-палубе другого плавсредства — корабля-дока MV Transshelf — и транспортировался в американскую Паскагулу для прохождения там капитального ремонта. Что, в свою очередь, стало следствием незапланированной встречи 17 июня ракетного эсминца US Navy с шедшим под филиппинским флагом контейнеровозом ACX Crystal.

Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Проститутки, мель и столкновения

Тучи над Седьмым флотом стали сгущаться еще в 2013 году, когда у американских правоохранителей возникли вопросы к сингапурскому бизнесмену Леонарду Гленну Френсису по прозвищу Толстый Лео, чья компания десятилетиями занималась обслуживанием кораблей US Navy в западной части Тихого океана.

Выяснилось, что Толстый Лео почти 20 лет обеспечивал процветание своего бизнеса за счет систематического подкупа комсостава Седьмого флота США. В обмен на содействие ушлый бизнесмен расплачивался со своими клиентами не только деньгами, дорогими сигарами и элитными алкогольными напитками, но и услугами проституток.

После начала расследования прошло не так уж и много времени, а фигурантами дела Толстого Лео числились уже сотни американских офицеров, не исключая и адмиралов! Легко догадаться, как это сказывалось на психологическом климате, царящем на Седьмом флоте. Но по-настоящему «горячие деньки» для U.S. 7th Fleet были еще впереди.

Эскалация кризиса на Корейском полуострове, вызванная развитием ракетно-ядерной программы КНДР, заметно увеличила нагрузку на экипажи кораблей Седьмого флота, одновременно уменьшив возможности для их учебы и отдыха. Вместе с давно укоренившимся у американцев снисходительном отношении к зонами разделения, действующим в районах интенсивного судоходства, а также к соблюдению Международных Правил предупреждения столкновения судов, это аукнулось самыми печальными последствиями.

1 февраля ракетный крейсер USS Antietam (CG 54) типа «Тикондерога» во время маневрирования в Токийском заливе вылетел на мель и получил такие повреждения, что в Йокосуку его пришлось буксировать.

9 мая 2017 года однотипный с USS Antietam ракетный крейсер USS Lake Champlain (CG 57) типа «Тикондерога» столкнулся с южнокорейским траулером «Намъян-502».

17 июня 2017 года ракетный эсминец USS Fitzgerald (DDG 62) типа «Арли Берк» столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal.

21 августа 2017 года однотипный с USS Fitzgerald ракетный эсминец USS John S. McCain (DDG 56) столкнулся с либерийским танкером Alnic MC. После этого USS Fitzgerald с трудом доставили в Йокосуку, а USS John S. McCain кое как доковылял до сингапурской базы Чанги…

Если в случае с крейсерами американцы отделались, что называется, легким испугом, то аварии с участием двух ракетных эсминцев обошлись Седьмому флоту куда дороже, включая 17 погибших и 7 раненых моряков. USS Fitzgerald и USS John S. McCain получили серьезнейшие повреждения, исключающие возможность их дальнейшей эксплуатации без капитального ремонта.

Война у порога, а они...

Пока западные СМИ бредили версиями о возможной причастности к авариям российских или китайских хакеров, в кабинетах командования Седьмого флота бушевали расследования и делались оргвыводы. Своих постов лишились не только командиры и старшие офицеры эсминцев, но и их непосредственные начальники — командир 15-й эскадры эсминцев капитан Джеффри Беннет, командир 5-й авианосной ударной группы контр-адмирал Чарльз Уильямс, а также сам командующий Седьмым флотом вице-адмирал Джозеф Окойн.

Проведенные проверки, результатом которых стал опубликованный 1 ноября ВМС США официальный отчет, выявили крайне неприглядную картину. Офицерами угодивших под таран эсминцев были допущены многочисленные ошибки в организации вахты. На USS Fitzgerald отсутствовали даже карты с указанием основных маршрутов гражданских судов, а РЛС выдавала ошибочные данные. И т.д., и т.п.

Но на этом злоключения Седьмого флота не закончились. Японская Йокосука, по мнению американских экспертов, могла обеспечить одновременный капитальный ремонт USS Fitzgerald и USS John S. McCain. Но это серьезно уменьшило бы возможности базы выполнять, в случае новых форс-мажорных обстоятельств, экстренный ремонт других единиц Седьмого флота.

Посему флотское командование занялось своеобразной игрой в «пятнашки». После долгих консультаций было принято решение подлатанный в сухом доке USS Fitzgerald отправить на окончательную реанимацию в Паскагулу, штат Миссисипи. На освободившееся же место в сухом доке Йокосуки следовало из Чанги доставить USS John S. McCain.

Совершать самостоятельно океанские вояжи поврежденным эсминцам было опасно. Поэтому американцы решили задействовать для транспортировки USS Fitzgerald и USS John S. McCain специализированные корабли-доки MV Transshelf и MV Treasure.

11 октября корабль-док MV Treasure с установленным на стапель-палубе USS John S. McCain покинул Чанги и двинулся малым ходом в Йокосуку. Но через 10 дней переход пришлось прервать и вместо далекой Японии взять курс на более близкие Филиппины.

Согласно информации United States Naval Institute, в ходе транспортировки эсминца на его правом борту возникла трещина длиной порядка четырех дюймов. На первый взгляд, новые повреждения были минимальны. Но сам факт их появления в средней части корпуса корабля-калеки выглядел очень настораживающе.

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По прибытию на Филиппины изучение состояния эсминца и подготовка его к дальнейшей транспортировке затянулись на целых пять недель. Только 28 ноября MV Treasure рискнул продолжить свое медленное «переползание» в Йокосуку.

Тем временем из нее еще 24 ноября вышел MV Transshelf с эсминцем USS Fitzgerald и направился в Паскагулу. Но уже 27 ноября корабль-док вернулся в Японию. Кильблоки, на которых покоился корпус поврежденного корабля, продавили бортовую обшивку эсминца, и несчастный USS Fitzgerald обзавелся парочкой новых пробоин. Продолжать при таких обстоятельствах переход командование Седьмого флота сочло неразумным.

Продолжение следует

По чьей вине произошли очередные ЧП с ракетными эсминцами, точно не известно. Характер новых повреждений намекает на ошибки, допущенные при установке USS Fitzgerald и USS John S. McCain на стапель-палубы кораблей-доков, что подразумевает вину докмейстеров MV Transshelf и MV Treasure.

Но вот какая штука… Тот же MV Transshelf ранее неоднократно арендовался Министерством обороны России для доставки на ремонт или утилизацию российских атомных подводных лодок. Ни разу за время выполнения этих мероприятий работа персонала корабля-дока каких-либо нареканий у ВМФ РФ не вызывала.

Данное обстоятельство уже вызвало на иностранных интернет-площадках предположение, что в ходе установки/закрепления USS Fitzgerald и USS John S. McCain на стапель-палубы MV Transshelf и MV Treasure имело место некомпетентное вмешательство со стороны американских офицеров. Что, в свою очередь, и вызвало последующие новые повреждения корпусов эсминцев.

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Так ли это на самом деле или же озвученное предположение — лишь слух, покажет будущее. Но сам факт того, что многие иностранцы, включая, кстати, и американцев, столь легко стали использовать слово «некомпетентность» в качестве оценки деятельности личного состава US Navy, уже говорит о многом.

P.S. 18 ноября командование Седьмого флота решило провести в заливе Сагами тренировку по буксировке американского корабля, лишившегося хода в результате столкновения. В ходе этих учений ракетный эсминец USS Benfold (DDG 65) типа «Арли Берк»… столкнулся с японским буксиром, по уверениям американцев, внезапно потерявшего ход.

Семерка, конечно, семеркой… Но, судя по количеству попавших в аварию эсминцев Седьмого флота, Бог больше любит троицу.

В общем, продолжение следует.