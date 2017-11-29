Сирия: оппозиция не смогла приступить к прямым переговорам в Женеве

Москва, 29 ноября. Прямые переговоры представителей сирийской оппозиции во время Конгресса национального диалога Сирии маловероятны из-за наличия предварительных условий у некоторых участников переговоров и внутренних разногласий. Об этом заявил представитель сирийской оппозиции Моханнад Дликан.

«Есть некоторые препятствия. Одно из них — это то, что прямые переговоры не начались из-за предварительных условий, которые все еще устанавливают некоторые части делегации оппозиции», — цитирует РИА Новости Дликана.

Представитель оппозиции САР отметил, что именно из-за конфликтов и скрытых договоренностей внутри оппозиции надежда на то, что продуктивный диалог в Женеве состоится, невелика.

Напомним, Конгресс национального диалога Сирии, о необходимости проведения которого неоднократно заявлял Владимир Путин, уже несколько раз откладывался.

28 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что ясности с точной датой проведения мероприятия нет. При этом он отметил, что непременной задачи провести мероприятие до Нового года или сразу после него никто не ставил.