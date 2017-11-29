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Сирия: оппозиция не смогла приступить к прямым переговорам в Женеве
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    Сирия: оппозиция не смогла приступить к прямым переговорам в Женеве

    17:55  29 Ноября 2017  /обновлено: 17:56  29 Ноября 2017
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    Сирия: оппозиция не смогла приступить к прямым переговорам в Женеве

    Москва, 29 ноября. Прямые переговоры представителей сирийской оппозиции во время Конгресса национального диалога Сирии маловероятны из-за наличия предварительных условий у некоторых участников переговоров и внутренних разногласий. Об этом заявил представитель сирийской оппозиции Моханнад Дликан.

    «Есть некоторые препятствия. Одно из них — это то, что прямые переговоры не начались из-за предварительных условий, которые все еще устанавливают некоторые части делегации оппозиции», — цитирует РИА Новости Дликана.

    Представитель оппозиции САР отметил, что именно из-за конфликтов и скрытых договоренностей внутри оппозиции надежда на то, что продуктивный диалог в Женеве состоится, невелика. 

    Напомним, Конгресс национального диалога Сирии, о необходимости проведения которого неоднократно заявлял Владимир Путин, уже несколько раз откладывался.

    28 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что ясности с точной датой проведения мероприятия нет. При этом он отметил, что непременной задачи провести мероприятие до Нового года или сразу после него никто не ставил.    

    Автор: Федор Веснин
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    #оппозиция #сирия #конгресс национального диалога
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