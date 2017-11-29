Стало известно, когда завершится строительство путепровода в Реутове

Москва, 29 ноября. Путепровод над железной дорогой в Реутове, строительство которого начнется в декабре, будет запущен в 2019 году и сможет пропускать до 31 тысячи машин в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На строительство путепровода из регионального дорожного фонда выделено более 2 млрд рулей. Объект будет иметь четыре полосы для движения автомобилей и свяжет между собой Носовихинского шоссе и трассу М7 «Волга»