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Общество
Стало известно, когда завершится строительство путепровода в Реутове
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    Стало известно, когда завершится строительство путепровода в Реутове

    17:34  29 Ноября 2017
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    Стало известно, когда завершится строительство путепровода в Реутове

    Москва, 29 ноября. Путепровод над железной дорогой в Реутове, строительство которого начнется в декабре, будет запущен в 2019 году и сможет пропускать до 31 тысячи машин в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    На строительство путепровода из регионального дорожного фонда выделено более 2 млрд рулей. Объект будет иметь четыре полосы для движения автомобилей и свяжет между собой Носовихинского шоссе и трассу М7 «Волга»

    «Путепровод будет реализован по проекту «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье», – сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путепровод #реутов
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