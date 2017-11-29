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Спорт
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Спорт
Ургант будет вести финальную жеребьевку ЧМ-2018
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    Ургант будет вести финальную жеребьевку ЧМ-2018

    17:37  29 Ноября 2017
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    Ургант будет вести финальную жеребьевку ЧМ-2018

    Москва, 29 ноября. Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант будет вести жеребьевку финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Напомним, что первый в истории страны чемпионат мира по футболу будет проходить в период с 14 июня по 15 июля 2016 года. Как отмечает «Р-Спорт», церемония жеребьевки финальной части турнира пройдет в пятницу в Кремлевском дворце в Москве.

    Кроме Ургана на сцене появится известная певица Алсу, которая представит номер, приготовленный специально для финальной жеребьевки.

    Ранее сообщалось, что Путин согласился составить компанию болельщикам во время поездки на матч ЧМ-2018. По словам президента РФ, во время проведения мирового первенства планируется перевезти 500 российских и иностранных болельщиков совершенно бесплатно. Это в два раза превышает число болельщиков, которых перевозили во время Кубка конфедераций в 2017 году.

    Автор: Дима Оленин
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    #чм-2018 #ургант
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