Трамп и Си Цзиньпин обсудили очередной ракетный пуск КНДР

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили очередной ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Накануне стало известно, что Северная Корея осуществила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Власти КНДР заявили, что новая ракета способна достичь любой точки США.

Позднее министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что «Хвасон-15» может оснащаться сверхмощной ядерной боеголовкой и является превосходной в тактических технических отношениях ракетой. Глава оборонного ведомства также добавил, что «Хвасон-15» способна нести биологическое и химическое оружие.