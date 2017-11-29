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Трамп и Си Цзиньпин обсудили очередной ракетный пуск КНДР
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    Трамп и Си Цзиньпин обсудили очередной ракетный пуск КНДР

    17:36  29 Ноября 2017
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    Трамп и Си Цзиньпин обсудили очередной ракетный пуск КНДР

    Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили очередной ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Накануне стало известно, что Северная Корея осуществила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Власти КНДР заявили, что новая ракета способна достичь любой точки США.

    Позднее министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что «Хвасон-15» может оснащаться сверхмощной ядерной боеголовкой и является превосходной в тактических технических отношениях ракетой. Глава оборонного ведомства также добавил, что «Хвасон-15» способна нести биологическое и химическое оружие.

    Автор: Алексей Громов
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    #си цзиньпин #сша #трамп #кндр #китай #северная корея #ракета
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