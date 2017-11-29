Саакашвили готовится к своему аресту по приказу Порошенко

Киев, 29 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что правоохранительные органы Украины арестуют его в ближайшие два-три дня.

По его словам, соответствующее распоряжение президент Украины Петр Порошенко дал Генпрокуратуре и СБУ после того, как в палаточном городке, разбитом сторонниками Саакашвили в центре Киева, произошел пожар.

«Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота на Украине и выдуманное дело из Одессы», — отметил Саакашвили.

Саакашвили уверен, что силовикам поставлена задача арестовать его до проведения марша за импичмент Порошенко, который запланирован на 3 декабря. Политик отметил, что правоохранительные органы изъяли образцы его голоса, чтобы сфабриковать уголовное дело с помощью поддельной аудиозаписи.

Напомним, что ранее Порошенко лишил гражданства Саакашвили, когда тот находился в США. Несмотря на отсутствие паспорта, Саакашвили вновь пересек украинскую границу, прорвавшись через пограничные кордоны с помощью сторонников.