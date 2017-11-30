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Новые законы, тарифы и правила: как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2017 года
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    Новые законы, тарифы и правила: как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2017 года

    9:00  30 Ноября 2017
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    Как новые законы, тарифы и правила изменят жизнь в России с декабря 2017 года

    Федеральное агентство новостей представляет подборку новых законов, тарифов и правил, вступающих в силу в первый зимний месяц 2017 года.

    Новый штраф для водителей

    В первый день зимы водители, поменявшие летнюю резину на зимнюю с шипами, но не наклеившие треугольный значок с буквой «Ш» на свой автомобиль, начнут получать штрафы.

    Как считают в ГИБДД, наличие такого знака поможет участникам дорожного движения правильно рассчитывать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Дело в том, что машинам на зимней шипованной резине требуется гораздо меньшее расстояние для остановки, чем автомобилям с летней резиной, и водители должны учитывать это, дабы избежать возможного столкновения при экстренном торможении.

    Штраф за отсутствие предупреждающего о шипованной резине знака, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, составляет 500 рублей.

    Новые правила ОСАГО

    С 1 декабря участники массовых дорожно-транспортных происшествий могут рассчитывать на возмещения от своих страховых компаний. До сих пор механизм прямого возмещения убытков по полисам ОСАГО распространялся только на ДТП с участием двух автомобилей.

    Напомним, прямое возмещение убытков по страховому полису предполагает, что водитель обращается за выплатой в свою страховую компанию, а не в компанию виновника аварии.

    Как новые законы, тарифы и правила изменят жизнь в России с декабря 2017 года

    Новые требования и обязанности налоговиков

    С 1 декабря меняется порядок уточнения платежей. Налоговые органы начнут отображать данные по невыясненным платежам, то есть тем, которые нельзя однозначно определить в инфоресурсах Федеральной налоговой службы, в специальных ведомостях невыясненных поступлений.

    Помимо этого, налоговые органы обязуются уведомлять налогоплательщиков о необходимости уточнения реквизитов платежа. После получения такого сообщения налогоплательщик должен подать заявление об уточнении платежа в инспекцию.

    Для юридических лиц с 1 декабря вступают в силу новые требования к оформлению платежных документов. В частности, если в платежке неверно указан или отсутствует пункт о назначении платежа, то деньги не будут зачислены в бюджет, а компания рискует оказаться в должниках. Правда, ФНС обязуется присылать организациям, неверно указавшим назначение платежа, уведомления с кодом ошибки и просьбой ее исправить.

    Перерасчет взносов за капремонт

    К 1 декабря власти регионов должны произвести перерасчет стоимости работ по капитальному ремонту по новым методическим рекомендациям Минстроя РФ.

    Это позволит уже в новом году всем собственникам жилых помещений, включенных в программы капремонта, вместе с управляющими компаниями и региональными Фондами содействия реформированию ЖКХ определить действительно необходимые виды работ, их объемы и в течение 3 месяцев согласовать всю документацию и размер ежемесячных взносов за капремонт.

    Как новые законы, тарифы и правила изменят жизнь в России с декабря 2017 года

    Ограничение поставок мяса из Бразилии

    С 1 декабря в России будут ограничены поставки говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов из Бразилии, которая в последние годы была крупнейшим поставщиком мясной продукции в нашу страну.

    Как следует из письма, направленного Россельхознадзором в адрес Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, такое решение принято в связи с обнаружением в бразильской мясной продукции рактопамина — запрещенного на территории России стимулятора роста мышечной массы животных.

    Введение лицензий на аборты

    Согласно постановлению об отдельном лицензировании медучреждений, выполняющих искусственное прерывание беременности, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым еще год назад, с декабря 2017 года медучреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по направлению «акушерство и гинекология», должны будут получать и отдельные лицензии на проведение абортов.

    По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, благодаря этому будет осуществляться строгий контроль над проведением процедуры прерывания беременности.

    Как новые законы, тарифы и правила изменят жизнь в России с декабря 2017 года

    Новые обязанности для перевозчиков

    С 25 декабря 2017 года вступает в силу Порядок проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, согласно которому юрлица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по перевозке пассажиров городским наземным и электротранспортом, обязаны проверять техническую исправность и безопасность транспорта перед каждым рейсом.

    Проверкой будут заниматься контроллеры, назначаемые перевозчиками и соответствующие профессиональным и квалификационным требованиям, утвержденным Минтрансом РФ.

    Автор: Марина Степанова
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