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АвтоВАЗ» открыл в Иордании первый дилерский центр Lada
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    АвтоВАЗ» открыл в Иордании первый дилерский центр Lada

    17:25  29 Ноября 2017
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    АвтоВАЗ» открыл в Иордании первый дилерский центр Lada

    Москва, 29 ноября. Российская компания «АвтоВАЗ» начала в Иордании продажу автомобилей Lada, сообщает пресс-служба концерна.

    «В столице Королевства Иордания — Аммане — открылся первый автосалон LADA компании Global Vehicle Trading», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

    Как стало известно, в модельном ряду автомобилей для рынка Иордании представлены модели Lada Vesta, Lada Granta, а также трех- и пятидверные Lada 4x4, семиместный универсал и фургон Lada Largus, Lada Kalina и Lada Kalina Cross.

    АвтоВАЗ» открыл в Иордании первый дилерский центр Lada

    Обладатели отечественных автомобилей в Иордании также будут получать круглосуточную помощь на дорогах в течение трех лет после покупки.

    Отметим, что российский концерн «АвтоВАЗ» уже поставлял Иордании автомобили в 1986-1998 годах. Тогда в страну ввезли более 9 тысяч моделей Lada.

    Напомним, что «АвтоВАЗ» также возобновил поставки машин на Кубу. На остров свободы отправили первую партию моделей Vesta и Largus Cross.

    Автор: Дима Оленин
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    #иордания #автоваз
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