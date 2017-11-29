АвтоВАЗ» открыл в Иордании первый дилерский центр Lada

Москва, 29 ноября. Российская компания «АвтоВАЗ» начала в Иордании продажу автомобилей Lada, сообщает пресс-служба концерна.

«В столице Королевства Иордания — Аммане — открылся первый автосалон LADA компании Global Vehicle Trading», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Как стало известно, в модельном ряду автомобилей для рынка Иордании представлены модели Lada Vesta, Lada Granta, а также трех- и пятидверные Lada 4x4, семиместный универсал и фургон Lada Largus, Lada Kalina и Lada Kalina Cross.

Обладатели отечественных автомобилей в Иордании также будут получать круглосуточную помощь на дорогах в течение трех лет после покупки.

Отметим, что российский концерн «АвтоВАЗ» уже поставлял Иордании автомобили в 1986-1998 годах. Тогда в страну ввезли более 9 тысяч моделей Lada.

Напомним, что «АвтоВАЗ» также возобновил поставки машин на Кубу. На остров свободы отправили первую партию моделей Vesta и Largus Cross.