Эрмитаж обучит реставраторов из Сирии новым технологиям работы— Пиотровский

Санкт-Петербург, 29 ноября. Специалисты Государственного Эрмитажа поделятся с сирийскими реставраторам технологиями работы с памятниками старины. Об этом в среду сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Как объяснил Пиотровский, сейчас на повестке дня стоит вопрос о восстановлении музеев на территории Сирийской Арабской Республики, которые были разрушены террористическими группировками.

«Мы планируем провести дни Эрмитажа в Дамаске и отобрать тех людей, которые к нам приедут тренироваться реставрировать вещи, которые там нужны», — цитирует его слова ТАСС.

Государственный Эрмитаж действует в рамках договоренностей с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), однако вскоре может быть подписано соглашение и с департаментом древностей и музеев САР.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона передала властям Сирии трехмерную модель Пальмиры.