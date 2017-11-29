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Общество
Эрмитаж обучит реставраторов из Сирии новым технологиям работы— Пиотровский
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    Эрмитаж обучит реставраторов из Сирии новым технологиям работы— Пиотровский

    17:37  29 Ноября 2017
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    Эрмитаж обучит реставраторов из Сирии новым технологиям работы— Пиотровский

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Специалисты Государственного Эрмитажа поделятся с сирийскими реставраторам технологиями работы с памятниками старины. Об этом в среду сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

    Как объяснил Пиотровский, сейчас на повестке дня стоит вопрос о восстановлении музеев на территории Сирийской Арабской Республики, которые были разрушены террористическими группировками.

    «Мы планируем провести дни Эрмитажа в Дамаске и отобрать тех людей, которые к нам приедут тренироваться реставрировать вещи, которые там нужны», — цитирует его слова ТАСС.

    Государственный Эрмитаж действует в рамках договоренностей с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), однако вскоре может быть подписано соглашение и с департаментом древностей и музеев САР.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона передала властям Сирии трехмерную модель Пальмиры.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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