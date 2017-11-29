Названа новая версия крушения разгонного блока «Фрегат»

Москва, 29 ноября. Разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал, вероятно, из-за неисправности аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, сообщили представители ракетно-космической отрасли.

«Произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке», — предположили источники ТАСС.

Эксперты объяснили, что аппаратура спутниковой навигации должна повышать точность выведения спутников на орбиту. Свои шаги она делает, опираясь на сигналы, поступающие от ГЛОНАСС и GPS. Однако блок «Фрегат» оказался дезориентирован.

Напомним, накануне, 28 ноября, ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат». «Фрегат» был запущен в космос с космическим аппаратом «Метеор-М» и 18 спутниками. Однако «Метеор-М» так и не вышел на связь.

Ранее была озвучена возможная причина неудачного запуска спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный».