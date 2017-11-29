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Политика
Германия назвала главное условие для отмены антироссийских санкций
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    Германия назвала главное условие для отмены антироссийских санкций

    17:23  29 Ноября 2017
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    Германия назвала главное условие для отмены антироссийских санкций

    Берлин, 29 ноября. Правительство Германии готово обсуждать со странами ЕС вопрос постепенного снятия санкций с России, если будет «прогресс» в выполнении минских соглашений. Об этом заявила представитель МИД Германии Мария Адебар.

    «Если будет отмечаться прогресс, то в рамках ЕС мы будет думать о том, чтобы шаг за шагом говорить о возможной перспективе снятия санкций», — цитирует ТАСС дипломата.

    Адебар также добавила, что Берлин «с беспокойством наблюдает за ситуацией» в Донбассе и надеется на выполнение минских соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают участие США в процессе реализации минских соглашений. Песков отметил, что Россия считает конструктивными попытки реанимировать минские соглашения по Украине, а также надеется, что США сделают свой вклад в этот процесс.

    Стоит отметить, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому попытки увязать санкции с выполнением минских соглашений являются «нелогичными и абсурдными».

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #донбасс #украина #минские соглашения #германия
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