Берлин, 29 ноября. Правительство Германии готово обсуждать со странами ЕС вопрос постепенного снятия санкций с России, если будет «прогресс» в выполнении минских соглашений. Об этом заявила представитель МИД Германии Мария Адебар.

«Если будет отмечаться прогресс, то в рамках ЕС мы будет думать о том, чтобы шаг за шагом говорить о возможной перспективе снятия санкций», — цитирует ТАСС дипломата.

Адебар также добавила, что Берлин «с беспокойством наблюдает за ситуацией» в Донбассе и надеется на выполнение минских соглашений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают участие США в процессе реализации минских соглашений. Песков отметил, что Россия считает конструктивными попытки реанимировать минские соглашения по Украине, а также надеется, что США сделают свой вклад в этот процесс.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому попытки увязать санкции с выполнением минских соглашений являются «нелогичными и абсурдными».