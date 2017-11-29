Путин согласился составить компанию болельщикам во время поездки на матч ЧМ-2018

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что готов отправиться вместе с болельщиками на поезде на матч Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом он сказал, отвечая на вопросы рабочих ремонтно-экипировочного депо станции «Москва-Киевская».

«Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем игра, но с вами поеду с удовольствием», — отметил он.

По словам российского лидера, во время проведения мирового первенства планируется бесплатно перевезти 500 российских и иностранных болельщиков. Это в два раза больше числа болельщиков, перевезенных во время Кубка конфедераций.

Путин подчеркнул, что РЖД справится с этой задачей, несмотря на ее масштабность, потому что чемпионат должен быть проведен на достойном уровне. Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Финальный этап состоится 14 июня — 15 июля 2018 года.