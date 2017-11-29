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Уровень киберпреступности в России увеличился в шесть раз с 2013 года
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    Уровень киберпреступности в России увеличился в шесть раз с 2013 года

    17:14  29 Ноября 2017
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    Уровень киберпреступности в России увеличился в шесть раз с 2013 года

    Санкт-Петербург, 29 ноября. За последние четыре года число киберпреступлений в России увеличилось в шесть раз, сообщил на 15-м заседании генпрокуроров государств - членов и наблюдателей ШОС в Санкт-Петербурге генпрокурор РФ Юрий Чайка.

    По его словам, в течение последних лет в России наблюдается стабильный рост киберпреступности. Так, за первые шесть месяцев 2017 года он составил 30%. При этом с 2013 по 2016 год количество таких преступлений с 11 тысяч возросло до 66 тысяч, пишет ТАСС.

    Самыми «популярными» киберпреступлениями Чайка назвал хищение денег через Сеть, компьютерный шпионаж и пропаганду терроризма и экстремизма. Российский генпрокурор отметил, что в основном киберпреступления носят трансграничный характер, а потому бороться с ними нужно на межгосударственном уровне.

    Уровень киберпреступности в России увеличился в шесть раз с 2013 года

    Чайка также добавил, что существующая международно-правовая база по борьбе с Интернет-преступниками требует доработок.

    «Существующая международно-правовая база по борьбе с киберпреступностью имеет недостатки. Например, международным правом не охвачена такая актуальная угроза, как хакерские атаки в интернете», — сказал он.

    Российский генпрокурор обратил внимание, что Международная конвенция Совета Европы от 2001 года по этому вопросу также требует пересмотра, поскольку сильно устарела и, кроме того, имеет ряд спорных положений. Чайка предложил зарубежным коллегам разработать в рамках ООН новый международный правовой акт по борьбе с киберпреступлениями.

    Напомним, в среду компания Group-IB сообщила о новом вирусе-«трояне», маскирующемся под Android-приложения российских банков.

    Автор: Алексей Громов
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    #безопасность #юрий чайка #информация #киберпреступность
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