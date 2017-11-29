Сирия сегодня: Россия оставит в Сирии часть вооружения, почему США отказываются уходить

Сирия, 29 ноября. Россия оставит в Сирии часть вооружений. В Совфеде назвали неконструктивным сотрудничество РФ и США по Сирии. Эксперты прокомментировали отказ Вашингтона выводить войска из Сирии.

Россия оставит в Сирии вооружения

После вывода из Сирии основной части группировки Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) там останутся все основные виды вооружений и военной техники, в том числе военные самолеты, а также часть бронетехники и космические аппараты разведки.

Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, авиация там будет представлена истребителями Су-30СМ и Су-35С, штурмовиками Су-25СМ, бомбардировщиками Су-34, дальними бомбардировщиками Ту-22М3, стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, а также беспилотниками «Орлан-10» и «Форпост».

«Сохранятся системы ПВО, отдельные единицы бронетехники, а также, конечно, космические аппараты оптико-электронной разведки и средства связи», — отметил он.

По словам Бондарева, главная задача военных специалистов в Сирии после окончательного разгрома запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) — четко определить необходимый объем вооружений. Делать это необходимо, «исходя из требований обеспечения стратегической безопасности на долгосрочную перспективу», отметил Бондарев.

Нас не слышат: в Совфеде считают неконструктивным сотрудничество РФ и США по Сирии

Сотрудничество России и США по Сирии нельзя назвать конструктивным, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Нас не слышат, — отметил он в интервью РИА Новости. — Или делают все абсолютно противоположное, вместо того, чтобы оказать помощь и содействие в решении того или иного вопроса».

Бондарев подчеркнул, что любые предложения Москвы по Сирии неизменно наталкиваются на непонимание или отказ со стороны Вашингтона, и улучшения в этом волпросе пока не предвидится.

Эксперты прокомментировали отказ США уходить из Сирии

Соединенные Штаты не собираются покидать Сирию даже после разгрома ИГИЛ, цель американского военного присутствия — продолжать оказывать давление на президента страны Башара Асада. Об этом накануне сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в официальных структурах США.

Эксперты считают, что отказ Вашингтона покинуть Сирию — это попытка любой ценной свергнуть законного президента страны Башара Асада, что, по мнению американских стратегов, поможет частично нейтрализовать давнишнего врага Соединенных Штатов — Иран.

Для того, чтобы не допустить усиления Ирана и лишить Асада политической выживаемости, Вашингтон намерен оставить в Сирии войска, которые в дальнейшем будут оказывать содействие арабо-курдским формированиям оппозиционной группировки «Демократические силы Сирии», сообщает издание.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Максим Жаров, Башар Асад является фигурой, неприемлемой для Соединенных Штатов и подконтрольных им вооруженных бандформирований, которые Запад называет «сирийской оппозицией». Требование оппозиции ухода Асада на время переходного периода — следствие недовольства США тем, как у них идут дела на «сирийском фронте», отметил собеседник ФАН.

«Необходимо быстрее подготовить и провести конгресс национального диалога Сирии. Кроме того, должен быть инициирован и осуществлен диалог с внутренней сирийской оппозицией. Только таким образом Асад сможет выбить почву из-под ног США и их союзников, требующих его безусловной отставки», — отметил Жаров.

Политолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что политика США в Сирии зашла в тупик. Дамаск контролирует уже 98% сирийской территории, операция против террористов близится к завершению, Сирия с помощью России фактически одержала победу над ИГИЛ, а Башар Асад остался у власти.

«Все вышеперечисленное означает геополитический проигрыш США. Безусловно, Запад не может позволить себе признать поражение, но и выбрать определенный вектор дальнейшего развития США тоже пока не могут», — отметила она.

1 Организация запрещена на территории РФ.