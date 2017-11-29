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Тель-Авиву стоит вооружить курдов в Ираке — израильский эксперт
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    Тель-Авиву стоит вооружить курдов в Ираке — израильский эксперт

    17:35  29 Ноября 2017
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    Тель-Авиву стоит вооружить курдов в Ираке — израильский эксперт

    Тель-Авив, 29 ноября. Израильский медиа-эксперт Рейчел Эврахэмс считает, что Израиль должен начать поставки вооружения в Иракский Курдистан.

    Рейчел Эврахэмс опубликовала в израильской газете Jerusalem Post статью, в которой подробно обосновывает необходимость поставок оружия в курдскую автономию Ирака. Журналист напоминает, что в сентябре текущего года в Курдистане состоялся референдум о независимости, на котором 93 процента населения проголосовали за отделение автономии. Однако мировое сообщество не поддержало стремления курдов к независимости, на сторону Курдистана не стал даже Вашингтон, в Эрбиле именно США считали главными союзниками курдов. Западные «друзья» отвернулись от Курдистана после начала вторжения армии Ирака в автономию.

    Израильский эксперт подчеркивает, что США поставляли курдам только легкое вооружение, которое не способно обеспечить обороноспособность региона. Именно поэтому Израиль должен дать  Эрбилю оружие для самозащиты.

    Есть и другое экспертное мнение об этом предложении, принимающее во внимание натянутые отношения Израиля с Ираном, который поддерживает власти Багдада и целостность государства Ирак. Целью Тель-Авива, считают специалисты по геополитике, является создание максимального напряжение в данном регионе, а также внутреннего конфликта в Ираке, который отразится и на Иране.

    Тель-Авиву стоит вооружить курдов в Ираке — израильский эксперт

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #курды #ирак #иран
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