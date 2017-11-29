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Украина
На Украине запретили сериал «Сваты»
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    На Украине запретили сериал «Сваты»

    17:07  29 Ноября 2017
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    На Украине запретили сериал «Сваты»

    Киев, 29 ноября. Украинские власти аннулировали прокатное удостоверение популярного комедийного сериала «Сваты» после внесения российского актера Федора Добронравова в черный список министерства культуры Украины. Об этом сообщил во вторник руководитель государственного комитета страны по вопросам кино Филипп Ильенко.

    «Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», — отметил чиновник.

    Как отметили представители ведомства, сериал запрещено показывать на украинских телеканалах и в кинотеатрах.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министерство культуры Украины приняло решение о внесении известного российского актера Федора Добронравова в список лиц, которые якобы представляют «угрозу для нацбезопасности» страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #сваты
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