На Украине запретили сериал «Сваты»

Киев, 29 ноября. Украинские власти аннулировали прокатное удостоверение популярного комедийного сериала «Сваты» после внесения российского актера Федора Добронравова в черный список министерства культуры Украины. Об этом сообщил во вторник руководитель государственного комитета страны по вопросам кино Филипп Ильенко.

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», — отметил чиновник.

Как отметили представители ведомства, сериал запрещено показывать на украинских телеканалах и в кинотеатрах.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство культуры Украины приняло решение о внесении известного российского актера Федора Добронравова в список лиц, которые якобы представляют «угрозу для нацбезопасности» страны.