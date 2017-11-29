Умер хорватский генерал, выпивший яд на суде в Гааге

Гаага, 29 ноября. Хорватский генерал Слободан Праляк, осужденный на 20 лет за военные преступления, умер после принятия яда во время оглашения приговора Международного трибунала бывшей Югославии. Об этом сообщает хорватское телевидение.

Напомним, что после оглашения приговора Праляк заявил судье, что выпил яд. По словам очевидцев, он сделал характерное движение рукой, будто действительно опрокинул в рот какую-то жидкость.

После инцидента заседание суда остановили. К генералу были направлены врачи.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на кадрах которого хорватский генерал Слободан Праляк принимает неизвестную жидкость после оглашения приговора судьи.

Отметим, что Праляк является одним из шести военных лидеров, которые предстали перед международным судом. Все они обвиняются в преступлениях против человечности. Их также обвиняют в нарушении законов ведения войны.