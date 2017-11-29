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Россия и ФРГ настаивают на реализации «Северного потока-2»
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    Россия и ФРГ настаивают на реализации «Северного потока-2»

    16:59  29 Ноября 2017
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    Россия и ФРГ настаивают на реализации «Северного потока-2»

    Санкт-Петербург, 29 ноября. Россия и Германия согласны с необходимостью реализации проекта «Северный поток-2». Об этом в среду заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем на Российско-германском сырьевом форуме в Петербурге.

    «Он сейчас обсуждался на встрече общей. У нас одинаковая позиция, мы считаем, что надо реализовывать этот проект», — отметил Дворкович.

    Россия и ФРГ настаивают на реализации «Северного потока-2»

    Вице-премьер также подчеркнул, что Германия разделяет позицию России о том, что третий энергопакет Евросоюза, который накладывает ограничения на строительство новых газопроводов в Европе, не должен затрагивать «Северный поток-2».

    Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море. Длина газопровода составит 1200 км, а пропускная способность — 55 млрд кубометров газа.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #северный поток-2 #габриэль #фрг #дворкович
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