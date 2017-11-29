Россия и ФРГ настаивают на реализации «Северного потока-2»

Санкт-Петербург, 29 ноября. Россия и Германия согласны с необходимостью реализации проекта «Северный поток-2». Об этом в среду заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем на Российско-германском сырьевом форуме в Петербурге.

«Он сейчас обсуждался на встрече общей. У нас одинаковая позиция, мы считаем, что надо реализовывать этот проект», — отметил Дворкович.

Вице-премьер также подчеркнул, что Германия разделяет позицию России о том, что третий энергопакет Евросоюза, который накладывает ограничения на строительство новых газопроводов в Европе, не должен затрагивать «Северный поток-2».

Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море. Длина газопровода составит 1200 км, а пропускная способность — 55 млрд кубометров газа.