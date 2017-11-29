Израильский политолог рассказал, чем грозит Украине отказ от «русского мира»

Израильский политолог и социолог Алек Эпштейн в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал, чем грозит Украине ухудшение отношений с Россией. По словам политолога, отказ от русской культуры и «русского мира», который сейчас активно пропагандируется в Киеве, может закончиться для украинцев довольно печально.

Я согласен с логикой, что это [русские и украинцы] — единый «русский мир», центром которого является русская культура. Самый главный бренд, который есть у России, известный на весь мир, — это русская культура. Культура на русском языке. Когда вы приезжаете во Францию, в Англию, в Германию, то везде видите русские оперы, русские выставки. Произведения русских писателей изучаются во всех западных школах. Ничего подобного украинская культура, к сожалению, до сегодняшнего дня не создала. Поэтому уход от русской культуры — это, говоря английским словом, — downgrade; это опускание украинского народа на цивилизационный уровень ниже, — заявил Эпштейн.

Эпштейн напомнил: Гоголь, Некрасов, Ахматова, и Булгаков, будучи украинцами, писали на русском языке, который является наследием всего человечества.

«Отказываться от этого — это выбрасывать в окно свой «золотой запас». Нет в мире ни одного известного украинского композитора», — эмоционально высказался политолог.