Кадыров рассказал о российских женщинах и детях в тюрьме Багдада

Грозный, 29 ноября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о гражданах России, переведенных из заточения в Мосуле в тюрьму в Багдаде. По словам чеченского лидера, речь идет о женщинах и детях, при этом среди них есть раненые и инвалиды.

«Установлено местонахождение большой группы женщин и детей — граждан России. Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья», — написал Кадыров в Instagram.

Глава Чечни отметил, что обнаруженные россияне недавно были переведены из лагеря в Мосуле в тюрьму иракской столицы, Багдада.

Кадыров также подчеркнул, что работа по поиску граждан России в Ираке и Сирии ведется непрерывно. Чеченский лидер напомнил, что эта миссия возложена на представителя Кадырова на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияда Сабсаби. Именно он, отметил Кадыров, доложил об обнаружении большой группы женщин и детей из России в иракском заточении.

Глава Чечни также сообщил, что диалог с представителями властей Ирака по этому вопросу уже ведется. Представители Чечни, заверил Кадыров, делают все возможное, чтобы вернуть женщин и детей обратно в Россию. Необходимые действия будут предприниматься при постоянном взаимодействии с министерством иностранных дел и министерством обороны РФ, отметил чеченский лидер.