Шойгу и президент Египта договорились о дальнейшем развитии ВТС

Каир, 29 ноября. Официальный представитель президента Египта Бассам Рады сообщил, что Россия и Египет договорились наращивать военно-техническое сотрудничество.

«На встрече обсуждались пути укрепления военно- технического сотрудничества между странами, — сказал он по итогам встречи главы республики Абдель Фаттаха ас- Сиси с находящимся здесь с визитом министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. — Достигнута договоренность о дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества в этом направлении».

Рады отметил, что стороны также обсудили «пути противодействия терроризму и экстремизму» и договорились о важности укрепления международных усилий в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости.

Ранее президенты Судана и России Омар аль-Башир и Владимир Путин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили возможность создания в Судане военной базы на Красном море.