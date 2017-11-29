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Политика
Шойгу и президент Египта договорились о дальнейшем развитии ВТС
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    Шойгу и президент Египта договорились о дальнейшем развитии ВТС

    17:12  29 Ноября 2017
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    Шойгу и президент Египта договорились о дальнейшем развитии ВТС

    Каир, 29 ноября. Официальный представитель президента Египта Бассам Рады сообщил, что Россия и Египет договорились наращивать военно-техническое сотрудничество.

    «На встрече обсуждались пути укрепления военно- технического сотрудничества между странами, — сказал он по итогам встречи главы республики Абдель Фаттаха ас- Сиси с находящимся здесь с визитом министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. — Достигнута договоренность о дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества в этом направлении».

    Рады отметил, что стороны также обсудили «пути противодействия терроризму и экстремизму» и договорились о важности укрепления международных усилий в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости.

    Шойгу и президент Египта договорились о дальнейшем развитии ВТС

    Ранее президенты Судана и России Омар аль-Башир и Владимир Путин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #шойгу #египет
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