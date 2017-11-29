Лидер движения «Хезболла» является целью военных Израиля

Эйлата, 29 ноября. Бригадный генерал ВС Израиля Ронен Манелис заявил, что лидер ливанского движения сопротивления «Хазболла» Хасан Насралла является приоритетной целью для Тель-Авива.

Во время своего выступления пресс-секретарь ВС Израиля отметил, что в возможной войне против Ливана одной из главных целей для военнослужащих будет генеральный секретарь партии «Хезболла» Хасан Насралла. Гибель лидера движения сопротивления, подчеркнул израильский генерал, повлияет на ход всей военной кампании.

Манелис не стал скрывать от прессы, что в данный момент Израиль находится в состоянии информационной и психологической войны с «Хезболлой».

Напряженность сложившейся ситуации прекрасно понимают в Бейруте, президент Мишель Аун сообщил, что Ливан готов защищаться и отразит любую агрессию со стороны Израиля.