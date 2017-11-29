В центре скандала: как Google вмешивается в общественную и политическую жизнь России

Социальные сети обсуждают очередной скандал, связанный с деятельностью американской компании Google. Пользователи обратили внимание, что при введении запросов в приложении Youtube для Andorid по словам «ФБК», «Навальный», «Камикадзе Ди» с маленькой буквы внезапно появляется ошибка. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Это далеко не первый скандал, в центре которого оказывается Google в последнее время. Так, совсем недавно председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владелец Google) Эрик Шмидт заявил, что компания занимается разработкой специальных алгоритмов, которые понизят материалы российских СМИ, в частности RT и Sputnik, в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих новостных порталов. Шмидт сделал парадоксальное заявление: якобы он «совсем не поддерживает цензуру», однако «верит в ранжирование».

На это заявление, естественно, обратил внимание Роскомнадзор. В Google было отправлено письмо с требованием прояснить сложившуюся ситуацию. Ответ не заставил себя долго ждать, и американская компания объяснила слова Шмидта.

«Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов», — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

Несмотря на заявления о том, что корпорация пытается улучшить качество своего сервиса, выводы очевидны. По мнению аналитиков, здесь замешана большая политика. Иными словами, речь идет об информационной блокаде наших средств массовой информации, которые пытаются донести до зарубежных читателей правдивую ситуацию в мире. РКН уже заверил, что будет внимательно следить за изменениями в выдаче новостей российских ресурсов.

Информационная безопасность

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что американский холдинг Alphabet Inc, который владеет и сервисом Youtube, находится под давлением властей Соединенных Штатов. Это связано со скандалом о якобы вмешательстве Российской Федерации в выборный процесс в США. Что, конечно же, отметил эксперт, не соответствует действительности.

«Наблюдая за очередным скандалом, делаю вывод, что Google тестирует сегодня способы по прямому вмешательству в нашу, российскую, общественную и политическую жизнь. В качестве «подопытных» были взяты популярные в узких кругах провокаторы и скандалисты, которые любят попиариться, скажем так, за чужой счет, типа блогеров Алексея Навального и Камикадзе Ди. Используя этих личностей, компания Google пытается себя «обелить», показывая российской общественности, что они проводят цензурирование во всех направлениях, а не только в случаях, касающихся российских СМИ», — пояснил Иван Аркатов.

В любом случае, отметил эксперт, действия Google, который, можно сказать, находится под прямым контролем руководства Соединенных Штатов, вызывают много вопросов. Политическая ангажированность сервисов Alphabet Inc представляет угрозу информационной безопасности страны.

«Российские ведомства, в том числе и Роскомнадзор, должны держать руку на пульсе. Иначе ситуация очень быстро выйдет за рамки допустимого», — резюмировал Иван Аркатов.

Напомним, что в конце октября Google нанес удар по Федеральному агентству новостей. 27 октября из сервиса Google.News исчезли все новости ФАН, в том числе и архивные материалы. Вмешательство Роскомнадзора и МИД России, а также поддержка ведущих российских и западных СМИ вынудили Google полностью восстановить наш ресурс в Google.News.